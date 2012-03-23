〔基金观点〕OFI资产管理首席投资官称未来几周应逢低买入股票

* 投资者应利用回调时机吸纳股票

* 青睐"更具韧性"的美国大型股

* 盈利收益率/债券收益率的比值释出'买入'信号

路透巴黎3月22日电---OFI资产管理的首席投资官Jean-Marie Mercadal表示,随着全球经济背景的改善,以及欧元区债务危机的紧张情势有所缓解,在未来几周中,投资者应利用任何股市回调之机增持股票.

Mercadal谈到,高收益公司债亦提供了投资良机,但高风险债的反弹已经完成了一大部分.

"在利率极低的环境下,它仍是颇具吸引力的资产类别,"他在谈及这类债券时表示.

这家位于巴黎的资产管理公司管理着470亿欧元(620亿美元)的资金,目前对股票总体维持'中性'立场,其中特别青睐美国大型股,例如,苹果(AAPL.O)、Visa(V.N)、Viacom(VIAB.O)和亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O).

"紧张情绪已然降温,风险溢价亦下降.欧洲央行(ECB)长期再融资操作(LTRO)改变了情势,目前投资者持乐观看法,"Mercadal谈到.

"话虽如此,技术面而言,市场在这种水准处于'超买',信心指标显示多空比率亦处于高位,这意味着并未消化可能的坏消息,"他说.

美国标准普尔500指数.SPX去年11月末以来已累计上涨21%,欧洲STOXX 600指数和欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E同期分别攀升23%和24%.

Mercadal称,若未来几周股市回调5-10%,他将不会感到惊奇.他说,"这将带来介入时机,投资者应抓住这个机会,大幅增持股票."

OFI青睐美股胜过欧元区股票,美国2012年的盈利动能料更为强劲,而欧洲却仍受债务危机的影响.

"美国公司现金充裕,如果信心持续反弹,资本支出可能会跳升.这些公司越来越面向全球经济,投资其股票可以降低'国内'风险,"Mercadal表示.

他说,多数股票的价值水平颇具吸引力,特别是盈利收益率和债券收益率的比值(即对盈利增长率和'Baa'级公司债券收益率进行比较)接近纪录高位.

"在这个比值最近两次见顶时,之后的12个月中,股市上涨了25-36%."(完)