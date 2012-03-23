〔路透调查〕未来一年主要国家的公债收益率料仅将微升

* 主要国家公债收益率料将小幅上升

* 本次调查结果与上次相比变动不大

* 收益率料不会回到去年水平

路透伦敦3月22日电---周四发布的一项路透调查显示,未来一年间主要国家公债收益率(殖利率)料仅将微升,因全球经济复苏蹒跚且大量流动性将持续席卷市场.

鉴于欧元区债务危机显现些许消退希望,加之出现一些经济复苏迹象,受访的约50位债市策略师大都略微上修了一个月前对公债收益率的预估.

但上周进行的最新调查中值显示,鉴于各国央行维持利率于低水平,收益率料仍将远低于去年水平,并将持续处于低位.

"这只是小幅上调,仍在历史性低位.我们可能仍处于或者仅是刚刚跨过欧美经济成长放缓的最糟糕阶段,"WestLB的John Davies表示.

"我们的预估认为,现在是真正的疲软阶段,经济将逐步回温--并不会有明显进展,但可以肯定的是,持续衰退的忧虑或许在退去."

美国经济在经历了第一季的不振表现后,今年料将重获动能.英国应该能避免衰退.日本经济增速或将快于此前预期.但这些经济体料都仅是温和增长.

尽管欧元区决策者下调利率并向市场大量注入低成本资金,但欧元区仍可能重陷衰退.

除了两个成员国之外,其它欧盟国家在本月稍早签署了一项新的财政协议,承诺将遵守预算纪律,在某种程度上结束了延宕两年多的债务危机.但即使是这个协议也可能已经出现问题.

希腊已与债权人就削减债务达成协议,并与欧盟达成新的救援方案.但数据显示,欧元区二线经济体已深陷衰退泥潭.

欧洲央行大量挹注资金的作法压低了银行间拆借利率,并将较短天期互换利率维持在低水平.

"12月和2月推出的三年期流动性举措大大缓解了金融市场压力,"丹麦丹斯克银行的Lars Tranberg Rasmussen说.

虽然惠誉响应早前穆迪的举措,将英国债信评等展望置于负面,但与上次调查相比,本次对10年期英国公债收益率GB10YT=RR的预估没有什么变化.

随着英国央行进入长期"观望"阶段,对两年期和10年期英国公债收益率的预估区间为过去四个月来最低.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)此前誓言维持低利率到2014年底,进一步打压对10年期美国公债收益率的预期.在过去12次调查期间,10年期美国公债收益率下降了约150个基点.(完)