《全球并购焦点》今年首季并购活动低迷,市场回温料助力逆转局势

* 2012年第一季全球并购交易额同比下滑44%

* 材料、能源和电力类并购交易占38%

* 并购专业人士预计并购活动将复苏

* IPO市场第二季料显现更多活力

路透3月23日电---今年第一季全球并购活动触及逾七年来的最低季度水准,但投资银行业者表示,市场回温将助力逆转局势.

据汤森路透初步数据显示,受欧元区债务危机和全球经济成长忧虑打压,2012年第一季全球并购交易金额降至4,160亿美元,上年同期交易额为7,370亿美元,

在世界并购交易顾问排名中,摩根大通(JPM.N)从第五名跃升榜首,高盛(GS.N)退居第二,花旗集团(CN.N)上升一位,排名第三.

金融市场今年第一季强劲复苏.并购领域专业人士表示,交易活动将随之而来,其指的是金融状况改善和签署交易之间的周期.

"愈发有观点认为,美国经济正在走强,且欧洲危机已经过去,虽然这需要花一段时间来解决,"野村证券(8604.T)美国并购主管Jonathan Rouner称.

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摩根士丹利资本国际公司(MSCI)全球股市指数.MIWD00000PUS今年迄今上涨11.4%,指标10年期美国公债US10YT=RR收益率(殖利率)第一季多在2%下方,而全球各国央行则持续让金融体系充斥低廉的资金.

"在时序进入夏秋之际,交易活动应会回温.这只是因为信心普遍增强,"瑞士信贷CSGN.VX并购部门副主管Steven Koch指出.

**全球并购活动减少**

每个主要区域并购活动减少,导致2012年第一季全球交易额下降,降至2004年第三季以来最低水准.

2012年首季美国并购金额较上年同期骤降60%,欧洲及亚太则分别减少33%及42%,反映出即使快速成长的新兴市场,全球经济不明朗仍带来冲击.

美国首季并购交易额达1,270亿美元,但低于饱受债务问题打击的欧洲,后者达1,370亿美元.

"你若身处一家考虑大型并购交易的全球性企业董事会,在全球经济(尤其是欧洲经济)前景不明下,你会有所迟疑,"野村的Rouner指出.

2012年第一季跨国并购活动交易额总计达1,520亿美元,占全球交易量的37%;这低于上年同期的2,370亿美元,当时占比为32%.

**抢进资源行业**

原材料、能源及电力行业合计占全球并购活动的38%,在大宗商品荣景及能源价格上涨的情况下,企业都想分一杯羹.

其中商品贸易公司嘉能可(GLEN.L)和矿业公司XstrataXTA.L的合并案主导能源行业,占全球交易额的十分之一有余.

"一个简单的事实是,全球化和众多新兴经济体蓬勃发展已在最近几年拨旺了大宗商品市场.我们仍预料商品领域会继续出现重大并购活动,"瑞士信贷的Koch指出.

尽管市场预期银行资本需求将引发一波并购机会,但金融领域表现糟糕,并购活动同比暴跌71%,因金融机构不愿以最低廉的价格出售.

"能源领域会维持活跃态势,医疗保健行业有望变得更加火爆.预计到下半年,并购火热场面会更加普遍.我认为将不会仅局限于某个特定行业,"摩根大通北美并购联席主管Jim Woolery说.

**私募股权**

2012年第一季,全球私募股权支持的并购规模达到439亿美元,较上年同期减少四分之一.并购专业人士预料并购活动规模将会增长,因收购企业趁金融市场回暖撤出部分投资,同时买下评估经营策略的公司不太青睐的业务.

"这需要一些时间来准备就绪,然后开始起步加速.我认为(2012年)下半年并购活动会颇为畅旺,"安永旗下Ernst & Young Transaction Advisory Services全球私募股权部主管Jeff Bunder指出.

很多公司料也将涉足公开市场,其中包括私募股权投资组合公司在内.

银行业人士预计第二季公开市场活动上升,因股票二级市场表现依然强劲,且波动率指数VIX徘徊在五年来低位.

"今年1月份股票发行步伐缓慢,导致首次公开发行(IPO)案件少于通常应该达到的规模.既然股市正在震荡上扬,我们预料第二季IPO活动会增多,"美银美林(BAC.N)旗下Americas Cash Equity Capital Markets主管Frank Maturo指出.

但预期中的交易活动回升仍可能遭遇重大地缘政治或宏观经济事件的打击,如伊朗对峙局面或油价持续攀升等.

但除非市场遭遇此类冲击,否则并购专业人士对2012年仍感乐观.(完)