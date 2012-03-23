《外汇动态》美元/韩元测试100日移动均线阻力位,关注韩国公司派息

0147GMT---美元/韩元KRW=KFTC触及两个月高位,正尝试突破100日移动均线的阻力位,因预期韩国公司向外国股东支付股息引发美元需求.

烟草生产商KT&G(033780.KS)计划周五派息,据路透推算,外国投资者预计会获得2,641亿韩元(2.3382亿美元).

一些交易员指出,该货币对也获得日圆/韩元JPYKRW=R空头回补相关买盘的支撑.

美元/韩元升0.5%,报1,134.8,为1月20日以来最高,仅略低于100日移动均线切入位,目前为1,135.2.

一旦突破该阻力位,美元/韩元料升向1,139.1,为1月至3月跌势的50%回档位.

但一家外资银行驻首尔的资深交易员指出,投资者需警惕韩国外汇当局可能采取抛售美元的干预行动,此举旨在韩国大选前防范通胀压力.

日圆/韩元微跌,周四触及两周高位.(完)

--编译 肖群英;审校 戴素萍

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