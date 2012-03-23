(重发)〔欧洲金融〕欧盟监管机构认为评级机构需做出改进

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路透伦敦3月22日电---欧洲证券和市场管理局(ESMA)周四发表的报告称,三大评级机构必须改善其对降级的解释,并指出这些机构仍有其他缺陷.

ESMA去年开始成为欧盟对评级机构的主要监管者,并在12月对标普MHP.N、穆迪MCP.N和惠誉(LBCP.PA)进行检视.

评级机构在希腊救援方案尚在磋商期间就调降该国债信评级,此举被认为使救援行动更为艰难.

ESMA关注了截至2011年12月31日的12个月,对银行业、政府公债和有担保债券的评级.

ESMA表示,评级机构存在未能恰当或系统性记录评级调整投票结果以及调整理由的情况.

ESMA称,"这引发了对评级委员会针对每个评级行动的分析讨论重点是否被详细记录在案的担忧."

评级机构需要有恰当的记录来显示其评级调整是以"全面分析"为基础.评级机构还需要改进沟通方式,让使用者更好地了解其评级的形成.

截至目前,尚未发现评级机构明显违规,也未对其采取执法行动.

EAMA在声明中表示,"ESMA尚未决定报告中提到的情况是否违反了信用评级机构监管规定",并称在2012年上半年对报告进行补充.

惠誉表示,乐见其自身加强内部程序的努力得到承认,但也理解需要继续改进.

穆迪称近几年已经施行了广泛的措施提高其评级的分析质量、透明度和独立性.

标普发言人称,"我们致力于按ESMA的要求和建议继续提升我们评级的质量和透明度."(完)