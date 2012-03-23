〔中国新债〕光大银行下周三将发行200亿元小微企业专项债,固息浮息各半

路透上海3月23日电---中国第六大股份制商业银行--光大银行(601818.SS)周五公告称,将于下周三(28日)在银行间市场簿记建档发行200亿元人民币小微企业专项金融债,固息及浮息(一年定存基准)品种各半,期限均为五年.募集资金将专项于小微企业贷款业务.

刊登中国债券信息网的公告显示,该期债为光大银行2012年第一期金融债券.发行人可在所发行的两个品种之间进行回拨,并有权行使至多100亿元的超额增发权.超额增发不足100亿元的部分将在发行人股东大会授权有效期内由发行人择机完成发行.

该期债缴款日和起息日为3月29日,发行期限为3月28日-29日.工商银行(601398.SS)(1398.HK)和建设银行(0939.HK)(601939.SS)为该期债的联席主承销商.经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行主体信用级别为AAA级,本期债券信用级别AAA级.

银监会于去年10月末发布支持商业银行进一步改进小型微型企业金融服务的通知,明确专项金融债所对应的单户授信总额500万元(含)以下的小型微型企业贷款,在计算"小型微型企业调整后存贷比"时,可在分子项中予以扣除.[ID:nSB1173830]

兴业银行(601166.SS)于去年12月末抢得首单,发行了300亿元五年期小微企业专项债.民生银行(600016.SS)(1988.HK)发行的300亿元五年期固息金融债,最终确定票面利率为4.30%,位于申购区间4.2%-4.4%的中端.(完)

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