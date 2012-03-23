“卡扎菲黑匣子”落入陷阱被捕

(本文由路透中文网编译提供)

路透3月21日电---利比亚前情报部门负责人上周飞往毛里塔尼亚，试图寻找避风港。然而，这位逍遥法外、被称为“卡扎菲黑匣子”的利比亚前领导人心腹，却在不知不觉中走进法国和毛里塔尼亚情报机构的陷阱。

塞努西（Abdullah al-Senussi）是卡扎菲手下情报长官、得力助手和亲戚，于上周在毛里塔尼亚首都努瓦克肖特被捕。眼下利比亚当局、法国以及国际刑事法院都希望引渡塞努西。

利比亚希望塞努西在的黎波里受审，且派出代表团赴毛里塔尼亚希望引渡塞努西。但毛里塔尼亚官员称引渡手续不全，代表团因而无功而返。

西方及阿拉伯国家非常清楚塞努西掌握众多秘密，因而都急于阻止他在公众场合说出他所了解的情况，以免曝光西方及阿拉伯国家利用卡扎菲来对付敌人的行径。

Quilliam Foundation智库的高级利比亚分析师Noman Benotman说：“他是卡扎菲的‘黑匣子’，他掌握所有肮脏交易、暗杀阴谋的秘密，甚至是卡扎菲穿什么内衣。”

塞努西现年62岁，据信当前被关押在努瓦克肖特的毛里塔尼亚安全部门总部，他被指控在卡扎菲手下对抗议运动的镇压以及虐囚行为起中心作用。

利比亚政府官员认为，塞努西掌握利比亚资助法国总统萨科齐2007年竞选活动的细节，以及卡扎菲与西方国家之间的交易。

阿拉伯情报机构一名资深消息人士称：“他是金融腐败以及涉及很多领导人和包括法国等国家交易的主要见证者。”（完）