《热点透视》欧洲形势再度恶化,然欧洲央行弹药不足

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ian Campbell; 编译 侯向明

路透伦敦3月22日电---欧元区的残火余烬再度冒烟.2011年第四季经济萎缩,今年第一季看来还是一样.主权债收益率也已又一次上升.欧洲央行之前向银行业注资1万亿(兆)欧元来灭火,但是现在,央行已大幅扩张的资产负债表,及通胀居高不下,对央行提出可信的政策回应形成重大障碍.

欧元区的问题首先是在经济成长.3月制造业和服务业产出萎缩情况加剧.就业下滑步伐亦创一年来最快.这导致政府削减财政赤字变得更加困难.

市场对西班牙的看法再度生变.西班牙10年期公债收益率已升至5.5%,较2月低点高出近1个百分点.西班牙政府去年赤字相对国内生产总值(GDP)比例的目标为6%,但实际结果是8.5%.今年政府目标是5.3%.投资者心中对西班牙达到该目标的能力必定会有个大大的问号.西班牙2011年债务水平相当于GDP的比例升至了68.5%.该国想要在2014/15年将该比例限制在目前预估的80%,看来机会不大.

欧元区决策者面临的挑战很大.要想扶助经济成长,欧洲央行就需要下调利率.问题是德国可能不满:欧元区2.7%的通胀率已经高于目标水准.但减息对缓解债务压力帮助不大.

在银行系统中注入更多资金,短期效果较好,但很难为这种举动提出充分理由.目前,欧洲央行资产负债表相对GDP的比例超过了美联储.正如欧洲央行(ECB)总裁德拉吉极力强调的,大量的黄金储备,或许造成欧洲央行资产负债表显得有些膨胀,而美联储或英国央行的帐目上则没有大量黄金储备.但是对主权债形势进一步趋紧,以流动性措施回应,将不会是德国希望看到的,其他国家可能也一样.

而且这也不会是大家乐见的.欧洲央行无法为根本性财政和主权债问题提供持久补救.欧洲的火情将需要再度设法扑灭.(完)