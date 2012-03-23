〔背景资料〕中国发改委近五年关于经济体制改革重点工作表述一览

路透北京3月23日电--中国国家发展和改革委员会日前宣布2012年深化经济体制改革重点工作,包括研究制定铁路体制改革方案,鼓励民间资本进入铁路、市政、金融、能源、电信、教育、医疗等领域.

以下为近五年中国发改委发布的关于深化经济体制改革工作重点的表述内容:

** 2012年 **

--要深化电力体制改革,提出理顺煤电关系的改革思路和政策措施.加快财税体制改革,稳步扩大营业税改征增值税试点行业和地区范围,适时扩大房产税试点范围.

--深化金融体制改革,积极培育面向小型微型企业和"三农"(农业、农村、农民)的小型金融机构,修订《贷款通则》,合理引导民间融资,深化利率市场化改革,健全新股发行制度和退市制度等.

--深化资源性产品价格改革,稳妥推进电价改革,实施居民阶梯电价改革方案,深化成品油价格市场化改革择机推出改革方案;全面推进地方财政预算、决算公开.

--研究制定铁路体制改革方案.抓紧完善鼓励引导民间投资健康发展的配套措施和实施细则,鼓励民间资本进入铁路、市政、金融、 能源、电信、教育、医疗等领域.

** 2011年 **

--推进资源性产品价格改革,积极推进成品油价格市场化改革,加快输配电价改革,推进竞争性电力市场建设和大用户直接交易试点,完善水电、核电、可再生能源发电价格形成机制,调整销售电价分类结构,择机实施居民用电阶梯电价.建立反映资源稀缺程度和市场供求关系的天然气价格形成机制,进一步理顺天然气与可替代能源的比价关系.

--改革和完善税收制度,扩大资源税改革实施范围,在部分生产性服务业领域推行增值税改革试点.合理调整消费税范围和税率结构,研究将部分大量消耗资源、严重污染环境的商品纳入消费税征收范围.完善房地产相关税收政策

--推进电力体制改革,深入推进电网企业主辅、主多分离,稳步开展电力输配分开试点,探索输配分开的有效实现形式.深化收入分配和社会保障制度改革.

--推进场外交易市场建设,研究建立国际板市场,深入推进跨境贸易人民币结算试点,扩大人民币在跨境贸易和投资中的使用.推进利率市场化改革,加快推出存款保险制度.

** 2010年 **

--落实鼓励和引导民间投资健康发展的政策措施,进一步消除制约民间投资的制度性障碍,支持民间资本投向基础产业和基础设施、公用事业、社会事业、金融服务等领域,有效激发市场投资活力,推动国有资本从一般竞争性领域适当退出,完善对小企业的支持政策.

--深化国有企业和垄断性行业改革,以推进广电和电信业务双向进入为重点,制订三网融合试点方案并开展试点.推进电力体制改革,完成电网企业主辅分离改革,出台输配电体制改革试点工作意见,研究制订农电体制改革方案并开展试点.

--深化资源性产品价格和环保收费改革,出台关于调整销售电价分类结构的实施办法,推行居民用电阶梯价格制度,逐步理顺天然气与可替代能源的比价关系,继续完善成品油价格形成机制,稳步推进水价改革.

--深化财税体制改革,出台资源税改革方案,统一内外资企业和个人城建税、教育费附加制度,逐步推进房产税改革,研究实施个人所得税制度改革,完善消费税制度,研究开征环境税的方案.

--深化金融体制改革,修订出台《贷款通则》,积极引导民间融资健康发展,加快发展多层次信贷市场.尽快出台存款保险制度实施方案,制定出台存款保险条例.

--深化土地管理制度改革,深化户籍制度改革,加快落实放宽中小城市、小城镇特别是县城和中心镇落户条件的政策.

** 2009年 **

--加快转变政府经济管理职能,激发市场投资活力;深入推进投资体制改革,修订出台政府核准投资项目目录,最大限度地缩减核准范围、下放核准权限.

--深化垄断行业改革,拓宽民间投资的领域和渠道;加快研究鼓励民间资本进入石油、铁路、电力、电信、市政公用设施等重要领域的相关政策,带动社会投资;抓紧研究制订铁路体制改革方案,加快推进铁路投融资体制改革.实现广电和电信企业的双向进入,推动“三网融合”取得实质性进展加快推进电网企业主辅分离和农电体制改革.

--推进资源性产品价格和节能环保体制改革,努力转变发展方式;继续深化电价改革,建立与发电环节适度竞争相适应的上网电价形成机制,适时理顺煤电价格关系.

--完善中小企业贷款担保基金和贷款担保机构等多层次担保体系,建立健全中小企业信用担保风险补偿机制;推进中小企业信用制度和信用担保机构评级制度建设,继续发展中小企业板市场,稳步发展中小企业集合债券,继续开展中小企业短期融资券试点.

** 2008年 **

--加快行政管理体制改革:推进政府机构改革;推进财税体制改革,研究制订改革方案;进一步理顺中央与地方的财力和事权关系,完善转移支付制度和省以下财政体制;创新各级财政支持义务教育、医疗卫生、公共文化、社会保障和住房保障的机制.

--实施新的企业所得税法,制定相关配套政策;推进资源税制度改革;研究建立综合与分类相结合的个人所得税制度;研究制订在全国范围内实施增值税转型改革的方案;研究推进房地产税制改革;研究开征环境保护税.

--推进农业银行股份制改革和国家开发银行改革;研究制定进出口银行和农业发展银行改革方案;推动金融资产管理公司转型,推进利率市场化改革,建立健全主要由市场供求决定的利率形成机制;深化人民币汇率形成机制改革,增强汇率弹性;建立健全跨境资本流动监管体制;制定出台存款保险条例.

--加快中央企业调整重组步伐,推动重点行业企业布局结构调整和联合重组;加快推动中央企业股份制改革,具备条件的实现整体上市或主营业务整体上市,加快推进铁路体制改革,稳步实施电网企业主辅分离改革,完善区域电力市场建设,组织开展深化电力体制改革试点.

--逐步完善成品油、天然气价格形成机制;落实差别电价、小火电降价、脱硫加价政策;完善促进可再生能源发展的电价机制;结合销售电价调整,基本实现商业与一般工业用电同价.

--积极稳妥推进户籍制度改革,调整户口迁移政策,允许符合条件的农村居民在城市落户.(完)