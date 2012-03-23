《外汇动态》美元/坡元在55日移动均线及一目均衡云区底部寻获支撑

0253GMT--中国人民币兑美元CNY=CFXS今日中间价CNY=PBOC创下2005年汇改以来新高[ID:nEAP309N01],带动美元兑坡元SGD=D3下跌.
目前美元兑坡元的支撑位在1.2620附近,该水准为55日移动均线切入位及日线图一目均衡云区底部所在.
美元兑坡元最新下跌0.2%,报1.2634,此前一度最低跌至1.2622.
美元兑坡元的55日移动均线切入位目前在1.2619,云区底部在1.2625附近.(完)
--编译 兰秀娟;审校 戴素萍
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