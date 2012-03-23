〔中国货币市场〕七天回购利率小幅下跌,资金面整体保持宽松

路透上海3月23日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周五涨跌互现,资金面整体保持宽松.其中,还不能跨季的七天期品种小幅下跌,14天和21天则略涨.

上海一券商交易员指出,下周是3月份的最后一周,回购利率应该还会有所上升,但季末资金总体比他们之前预计的要宽松.

"今天跨季的期限还是涨了一点,七天的要下周才可以(跨季),"她说.

中国财政部与央行周四进行了500亿元人民币六个月定期存款招投标,中标利率6.80%,与上一期持平.此外,央行公开市场今日还有510亿元央行票据到期.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:25 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.7266 2.7067 +1.99 2,546.65

七天CN7DRP=CFXS 2.9698 3.1765 -20.67 429.46

14天CN14DRP=CFXS 3.7932 3.7667 +2.65 171.83

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.7302 2.7121 +1.81 688.57

七天CHICNY7D=CFXS 3.0239 3.1741 -15.02 41.24

==============================================================================(完)

--发稿 周晓峰; 审校 张喜良

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