修正:〔全球金市〕金价脱离两个月低位,但恐连续第四周下跌

(修正:更正内文第八段美国期金代码为"GCcv1",非"GCG1",并修正标题及内文第一段和第七段措词)

路透新加坡3月23日电---金价周五几无变化,但恐连续第四周下跌,上日中国和欧元区公布的经济数据表现疲弱,曾推动金价跌至两个月低位.

周四公布的数据显示,汇丰3月中国制造业PMI初值降至四个月低位,3月欧元区经济意外恶化,助燃对这两个地区经济成长下滑的担忧.[ID:nSB1448478][ID:nSB1449330]

历来将黄金视作所谓避险资产的看法在近几个月发生转变,因欧洲经济危机正损及黄金需求.

美国公债收益率(殖利率)攀升至数月高位,以及美元融资成本上升,也打击金价.[ID:nSB1450326]

"似乎基金一直试图重新配置其资产,"加拿大丰业银行(ScotiaMocatta)驻香港主管Peter Tse指出.

Tse预计,金价未来几天将试探隔夜海外市场所及低位1,627.68美元,总体趋势仍看跌.

0300GMT,现货金XAU=几无变动,报每盎司1,645.99美元,可能录得连续第四周下跌.

美国期金GCcv1微升0.2%,至1,646.10美元.

路透分析师王涛称,技术分析预示,现货金日内将反弹至1,669.40美元.

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust(GLD)周四的黄金持仓量较周三下降0.59%,也打击金市人气.[ID:nSB1450776]

现货银XAG=几乎持平,报每盎司31.54美元,可能录得3.1%的周跌幅.

现货铂金(白金)XPT=微升0.4%,至1,619.94美元,本周或将下挫约3%,为三个月来最大的周跌幅.

现货钯金XPD=上涨0.3%,至650.95美元,全周累计可能下挫6.9%,录得去年12月末以来最大单周跌幅.

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1645.99 1.11 +0.07 5.26

现货银 31.54 -0.01 -0.03 13.90

现货铂金 1619.94 5.89 +0.36 16.29

现货钯金 650.95 2.20 +0.34 -0.24

COMEX期金 1646.10 3.60 +0.22 5.06 8461

COMEX期银 31.55 0.21 +0.65 13.02 2030

汇率

欧元/美元 1.3202

美元/日圆 82.89

附注: 现货月报价为美元/盎司;TOCOM期约报价为日圆/克.(完)

--编译 兰秀娟/肖群英;审校 李爽

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=