《中国信用市场综述》理财需求推演行情,信用等级利差加速收窄

作者 钟华

路透北京3月23日电---中国山东海龙(000677.SZ)最新的债务倍增动态警示着信用债的风险,但这无碍中国投资者继续整体看多绝对收益率高企的中低评级信用债.

然而,不同等级的信用债收益率走势本周开始分化,高/低评级债券收益率利差迅速收窄,而作为高息债券配置代表的理财产品投资需求或为背后一大推手.

这从信托等理财产品的收益率要求就可见一斑.根据用益信托网统计显示,2月份债券类银信理财产品平均预期年化收益率为5.03%,较去年12月5.28%的高位有所走低,但明显高于当前中短期高评级信用债收益率.

显然,债券类银信理财产品会降低对收益率已走低,交易性机会不太大的高评级信用债的兴趣,转而寻求对绝对收益率相对高的中低评级信用债.

路透数据亦显示,中央结算公司周四对两年期AA+评级中短期票据收益率<0#AA+ICPYBMK=>估值为5.0178%,而一年期AA+评级的企业债收益率<0#AA+IFCRYBMK=>估值为4.9076%,为债券类银信理财产品收益率要求的边界水平,就更遑论中短期AAA评级信用债收益率能满足银信理财产品的胃口.

用益信托网统计还显示,债券类银信理财产品2月份发行规模为111亿元人民币,较上月的52亿元增加一倍.

收益率高要求和发行规模增大,自然就推动中国高/低评级信用债收益率走势出现分化,也即高评级信用债收益率走升,而中低评级信用债收益率继续下探,使得两者收益率的利差空间加速收窄.

与此同时,配置主要基于AA+以上评级信用债的银行等主力投资户在2月大力买入债券后,目前配置意愿已开始弱化,而且银行存款增长依然较为乏力.

而保险机构总体也较倾向于协议存款.中国债券信息网数据显示,2月保险公司债券增持动力减弱,包括政策金融债、商业银行债,以及企业债等托管余额均出现大幅减少.

国家开发银行[CHDB.UL]周四上午招标的五年期固息金融债发行就凸显主力机构需求欠佳的这一端倪.该只债券中标利率4.10%,明显高于此前3.98%的预测均值,亦明显高于当日中央结算公司对五年期固息政策金融债最新收益率IFV5YY=CDC3.9339%的估值.

尽管国开行有着发债量过大的个别因素,但作为金融债代表,其发行收益率本周大幅走升,也在一定程度上会抬升中国高评级信用债收益率的底部,从而助推高/低评级信用债收益率的利差出现迅速收窄.

中国山东海龙股份有限公司周五公告称,因资金紧张,公司近期新增逾期贷款1.58亿元,占其净资产的100.08%;逾期贷款总计近8.79亿元,占净资产556.72%.山东海龙为"福禧事件"后,中国债市时隔六年后再现C级信用债,其会否成为中国债市首个违约案例令人关注.(完)