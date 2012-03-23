〔中国货币市场〕七天回购利率小幅下跌,资金面整体保持宽松(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海3月23日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周五涨跌互现,资金面整体保持宽松.其中,还不能跨季的七天期品种小幅下跌,14天和21天则略涨.

上海一券商交易员指出,下周是3月份的最后一周,回购利率应该还会有所上升,但季末资金总体比他们之前预计的要宽松.

"今天跨季的期限还是涨了一点,七天的要下周才可以(跨季),"她说.

中国财政部与央行周四进行了500亿元人民币六个月定期存款招投标,中标利率6.80%,与上一期持平.此外,央行公开市场今日还有510亿元央行票据到期.

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:01 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.7269 2.7067 +2.02 2,978.31

七天CN7DRP=CFXS 2.9682 3.1765 -20.83 576.34

14天CN14DRP=CFXS 3.7874 3.7667 +2.07 219.27

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.7286 2.7121 +1.65 935.37

七天CHICNY7D=CFXS 3.0215 3.1741 -15.26 47.24

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 2.5800 3.5150 -93.50 365.75

七天<0#CN7DRPO=SS> 3.5200 2.5050 +101.50 107.37

14天<0#CN14DRPO=SS> 3.0000 3.1000 -10.00 11.34

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.7300 2.7200 +1.00

七天CN7DRPFIX=CFXS 2.9800 3.1700 -19.00

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.8200 3.7726 +4.74

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.7125 2.6983 +1.42

七天SHICNYSWD= 2.9758 3.1683 -19.25

三个月SHICNY3MD= 4.9515 4.9500 +0.15

===============================================================================(完)

--发稿 周晓峰; 审校 张喜良

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