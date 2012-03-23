〔路透基点〕来宝集团启动15亿美元再融资贷款案--RLPC

美国债市：10年期公债收益率挫至五周低点，跟随欧债收益率跌势
路透纽约2月24日 - 美国指标10年期公债收益率周五挫至五周低点，受欧洲政治不确定性持续打压欧债收益率，及美国公布的疲弱数据显示经济前景愈发不明朗影响。
路透香港3月23日电---汤森路透旗下基点报导,消息人士称商品交易商来宝集团委托17家银行安排15亿美元的再融资贷款,今天上午启动.
17家银行包括:澳新银行(澳盛银行,ANZ)、荷兰银行、美银美林、三菱东京日联银行、花旗集团、星展银行(DBS)、高盛、汇丰、中国工商银行伦敦分行、荷兰国际集团(ING)、摩根大通、Lloyds TSB、Rabobank、瑞银集团、法国兴业银行(Societe Generale)、渣打银行和新加坡大华银行.
该交易包括6亿美元364天期贷款和9亿美元三年期贷款,利率分别为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码130个基点和220个基点.
报价分四档:(ticket levels)
承贷7,500万美元及以上的银行获得委托主办行头衔,对一年期和三年期贷款获得综合费用分别为190个基点和290个基点,
承贷5,000万美元至7,400万美元的银行获得主办行头衔,对两批贷款分别收取185个基点和283个基点的综合费用.
承贷2,500万美元至4,900万美元获得共同主办行头衔,对两批贷款收取180个基点和277个基点的综合费用.
承贷低于2,500万美元的银行获得承贷行头衔,收取170个基点和270个基点的综合费用.
路演定于3月27日在纽约进行,3月29日在伦敦,4月11日在香港,4月12日在新加坡.
消息人士称,该交易财务承诺与其他商品授信相同,包括利息偿还比率和流动比率契约.(完)
--编译 王丽鑫;审校 吴云凌
路透纽约2月24日 - 美国指标10年期公债收益率周五挫至五周低点，受欧洲政治不确定性持续打压欧债收益率，及美国公布的疲弱数据显示经济前景愈发不明朗影响。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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