更正:〔东京汇市〕日本进口商抛售日圆令其承压,中欧经济忧虑打压风险胃纳

(更正:内文第四段应为"较晚搭上美元涨势的的进口商…",非"最近推高美元的进口商…";第五段"此位为近期至82.28跌势的23.6%回档技术位"有误,更正为"此位为其近期跌势的23.6%回档技术位")

* 进口商抛售日圆,令日圆全线承压

* 对中国和欧洲的忧虑打压风险胃纳

* 澳元等成长题材货币维持跌势

* 欧元显韧性,但兑美元恐进一步下跌

路透东京3月23日电---日圆周五走软,此前东京进口商趁昨日日圆普涨之机抛售.澳元等风险货币本周恐大幅收低,因有关全球经济体质的忧虑重燃.

周四调查显示,中国制造业连续第五个月萎缩,而德国和法国的制造业活动亦大幅下滑.这提振日圆,同时压低与经济增长相关的货币.

但周五,日本进口商卖盘增强日圆潜在弱势.由于日本大多数核反应堆去年在福岛灾难后关闭,日本进口商的化石燃料进口量增加.

"较晚搭上美元涨势的的进口商自纽约尾盘以来一直非常活跃,美元/日圆和欧元/日圆走势都体现出这点,"三菱东京日联银行驻东京外汇策略师Teppei Ino称.

日圆兑美元JPY=下跌0.3%,至82.75日圆,缓慢地小步跌向3月稍早所及年内低位84.19日圆.其周四涨势在82.28日圆阻力位前止步,此位为其近期跌势的23.6%回档技术位.

美元兑日圆涨势在本周稍晚失去动能,因投资者对美元了结获利,以及日本周四意外录得贸易顺差.

其他货币兑日圆也扳回部分隔夜跌幅,尽管亚洲股市转为下跌,这暗示投资者希望见到更多全球经济放缓的确切迹象,才会更积极避开高风险资产.

西班牙公债收益率升破5.5%,为1月初以来首见,为市场亮起警讯.

尽管市场已预期欧洲和中国经济放缓,但两个地区新订单数据下挫仍引发投资者不安,数据令人更加担心经济意外严重衰退可能扼杀全球复苏.

"风险资产今年的涨势非同寻常,因此某种程度而言,疲弱数据给了交易商获利了结的机会也是好事.如果近期跌势只是修正,那么得益于这次回调,随后的涨势或将更强劲,"Ino称.

欧元兑美元EUR=意外维持韧性,从低点1.3133反弹至1.3203,呼应了上述观点.但一些分析师预计,欧元兑美元仍可能下跌,部分因为美国经济复苏.

近期大量乐观的美国数据推动美债收益率大幅走高,令美元作为利差交易融资货币的魅力降低.

交易员表示,收益率料可能像周四那样回撤,但如果美国复苏势头增强,收益率应会进一步走高,在未来数月为美元提供支撑.

"我们预计未来几周欧元兑美元有下行空间,因我们认为美债收益率(殖利率)有可能上升,高过我们所认为的美联储实际政策预期,"他们在对客户的报告中指出.

"我们还预计在临近4月之际,欧元区压力可能重新浮现,因法国和希腊大选在即.我们认为未来几周欧元/美元目标价位为1.28."

成长题材货币兑美元大跌后陷入整理,其中澳元兑美元AUD=D4报1.0396,徘徊在1月中以来的最低水准,本周可能收跌近2%.

周四出炉一系列制造业调查数据后,关注焦点重新回到欧洲.今日稍晚将公布的数据有意大利零售销售、法国企业景气指数以及美国新屋销售.

纽约 当日 今年来 2011年

0446GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3204 1.3196 +0.06 +2.00 1.2945

美元/日圆 JPY= 82.75 82.53 +0.27 +7.55 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 109.24 108.94 +0.28 +9.71 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9127 0.9132 -0.05 -2.66 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5819 1.5814 +0.03 +1.83 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9997 0.9988 +0.09 -1.92 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0397 1.0388 +0.09 +1.68 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8111 0.8100 +0.14 +4.20 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 86.010 85.790 +0.26 +9.37 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 67.100 66.830 +0.40 +12.15 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 130.86 130.54 +0.25 +9.48 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2809 1.2822 -0.10 -2.42 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译/审校 梁睿雪/许娜/洪曦/王兴亚/杜明霞/李爽/白云/蔡美珍/程琳/隋芬

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