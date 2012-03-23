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亚洲 | 2012年 3月 23日 星期五 13:22 BJT

《外汇动态》美元/坡元小幅上涨,此前新加坡公布2月CPI增幅不及预估

0510GMT---美元/坡元SGD=D3小幅上涨,此前数据显示新加坡2月消费者物价指数(CPI)增幅低于预期.该国2月CPI较上年同期上涨4.6%,低于路透调查预估的4.9%.

数据公布后,美元/坡元升至1.2637,数据公布前则在1.2630.

不过,美元/坡元日内仍下跌,上日收在1.2663.(完)

--编译 洪曦;审校 戴素萍

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