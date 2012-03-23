〔路透基点〕统一企业中国寻求2亿美元循环贷款,其子公司提高贷款价格--RLPC

路透香港3月23日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,食品和饮料厂商统一企业中国控股有限公司(0220.HK)正在邀请银行投标2亿美元五年期循环贷款,其子公司开曼统一实业控股有限公司则提高了4,000万美元五年期贷款的定价.

统一企业的贷款将用于营运资本用途,预计将在3月底确定主办行.

统一企业中国控股有限公司是台湾统一企业股份有限公司在香港上市的分公司.2011年9月,统一企业中国控股有限公司获得2.5亿美元五年期循环贷款.利率为较Libor加码69.5个基点,含全部费用的价码为92.7个基点.主办行为澳盛银行(澳新银行)、三菱东京日联银行、玉山商业银行、瑞穗实业银行、三井住友银行和台北富邦商业银行.

开曼统一实业已将4,000万美元贷款利率从较Libor加码80个基点上调至加码115个基点,以符合目前美元贷款约加码100个基点的市场定价趋势.

调高贷款价格后,承贷1,200万美元或更多的银行将获得20个基点的预付费,含全部费用的价码为120.3基点,并获得委托主办行和额度分配行的头衔.

承贷800万-1,100万美元,可获10个基点的预付费,含全部费用的价码为117.7个基点.

承贷300万-700万美元,可获5个基点的预付费,含全部费用的价码为116.3个基点.

如果台湾同业拆借美元利率(TAIFX3)与LIBOR间的利差超过40个基点,借款人必须支付差额利息.

这笔贷款案由兆丰国际商业银行牵头,2月开始启动,预计将在本月底完成.贷款资金将用于营运资本用途.贷款有30个月的宽限期,分六期每半年等额还款,平均年限为3.75年.

开曼统一实业是统一实业股份有限公司的子公司,后者是台湾统一集团生产马口铁的分公司.

2011年10月,开曼统一实业获得1亿美元五年期贷款,利率为较Libor加码75个基点.如果台湾同业拆借美元利率(TAIFX3)与LIBOR间的利差超过40个基点,其将支付差额利息.(完)