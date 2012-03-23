版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 23日 星期五 17:21 BJT

《中国市场主要利率水平一周回顾》--3月23日

路透上海3月23日电---以下为中国市场主要利率水平一周回顾(单位均为%):

              证交所       银行间    公开市场  路透参考率      路透一个月  上海银行间隔夜同业
             七天回购     七天回购   一年央票   一年央票     银票转贴参考率 拆放利率(Shibor) 
           CN7DRPO=SS CN7DRP=CFXS        <0#CNTBFIXBMK=> CN1MBAYFIX=    SHICNYOND=
  ------------------------------------------------------------------------------------------
  本周五      3.0000       2.9686      --       3.4037          5.9033          2.7125
  较上周五   +1.0100      +0.0676      --      -0.0198         -0.1648         +0.3342
  本周高      3.0000       3.1765      --       3.4147          6.0127          2.7125
  本周低      2.2100       2.8913      --       3.4030          5.9033          2.3950
  ------------------------------------------------------------------------------------------

  --中国主要官方利率指标:
 
  一年期存款  一年期贷款    法定准备金  超额准备金
   基准利率    基准利率        利率       利率
  ----------------------------------------------------
    3.50%       6.56%         1.62%       0.72%

  注: 1.证交所债市七天国债回购利率采用收盘价,银行间债市七天国债回购采用加权平均价
      2.路透参考率<0#CNTBFIX=R>一年央票取的是买卖报价的中间值
      3.路透全国银票转贴参考率<0#CNBAYBMK=>选取的是1个月到期票据的买断报价
      4.Shibor报价于2007年1月4日起正式发布.(完)

  --整理 边竞; 审校 林高丽

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐