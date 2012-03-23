〔欧洲个股〕瑞信将有限制恢复发行波动率指数上市交易票据

路透3月23日电---瑞士信贷周四称,将恢复发行一项颇受争议的杠杆上市交易产品.

就在瑞信做出上述声明不久前,VelocityShares Daily 2X Long VIX Short-Term上市交易票据(ETN)TVIX.K价格大跌29%,成交量创下2月中旬以来最高.

该ETN成交量在2月中旬飙升,因投资者越来越多的转向上市交易产品来押注或对冲市场波动风险.

但这却让瑞信忧心不已,暂停发行该ETN份额,称ETN规模有"内部限制".

有人担心,对该证券的需求可能会给波动率指数期货市场造成过分影响,而不仅仅是追踪这些期货合约的表现.

瑞信发表声明称,将有限制地恢复发行该ETN.(完)