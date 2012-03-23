〔欧洲个股〕瑞信将有限制恢复发行波动率指数上市交易票据

美国债市：10年期公债收益率挫至五周低点，跟随欧债收益率跌势
路透纽约2月24日 - 美国指标10年期公债收益率周五挫至五周低点，受欧洲政治不确定性持续打压欧债收益率，及美国公布的疲弱数据显示经济前景愈发不明朗影响。
路透3月23日电---瑞士信贷周四称,将恢复发行一项颇受争议的杠杆上市交易产品.
就在瑞信做出上述声明不久前,VelocityShares Daily 2X Long VIX Short-Term上市交易票据(ETN)TVIX.K价格大跌29%,成交量创下2月中旬以来最高.
该ETN成交量在2月中旬飙升,因投资者越来越多的转向上市交易产品来押注或对冲市场波动风险.
但这却让瑞信忧心不已,暂停发行该ETN份额,称ETN规模有"内部限制".
有人担心,对该证券的需求可能会给波动率指数期货市场造成过分影响,而不仅仅是追踪这些期货合约的表现.
瑞信发表声明称,将有限制地恢复发行该ETN.(完)
--编译 程琳;审校 隋芬
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以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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