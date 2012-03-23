《外汇动态》欧洲开盘:经济增长相关货币持稳,日圆下跌

0737GMT---与经济增长相关货币小幅上涨,因欧元区和中国疲弱数据引发的沉重卖压暂时缓解.
澳元兑美元AUD=D4日内上涨0.2%,至1.0411美元,自两个月低位1.0336美元上扬,新西兰元兑美元NZD=D4表现与此相似.
日圆略微走软,受进口商卖盘打压.美元兑日圆JPY=上涨0.3%至82.75日圆,欧元兑日圆EURJPY=R上涨0.5%至109.50日圆.
欧元兑美元EUR=上涨0.3%至1.3232美元,但易受欧元区和美国经济前景分道扬镳的冲击.(完)
--编译 许娜;审校 白云
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