〔中国债市〕现券收益率回落,因全球经济增长疑虑再升温

路透上海3月23日电---中国银行间债市周五现券收益率大多回落,昨日公布的中国和欧洲PMI数据均疲弱,对于全球经济增长的疑虑再升温,债市谨慎心态明显缓和,买盘复苏推动利率债及短期信用债收益率下行.

交易员并表示,近期市场走势仍需关注经济基本面的变化,如果经济数据持续表现不佳,货币政策可能会再施援手,现券还有继续走强空间.

"还行,有点小幅回暖,金融债不错,短融收益率前两天涨了不少,今天也回落了,"北京一银行交易员称.

汇丰3月中国制造业PMI初值降至48.1的四个月低位,终结此前连续三个月升势.这和近期工业生产超预期减速传递出同样信号,表明制造业依然疲软,扩张动力不足.[ID:nSB1447934]欧元区采购经理人指数(PMI)调查显示,3月欧元区经济意外转向恶化,受累于法国和德国制造业活动大幅下滑,即使是最为悲观的分析师也未预料到该情况.[ID:nSB1448366]

上述交易员还指出,由于季末的资金面并未如此前预期般紧张,因此短券压力大大减轻,回暖走势或有望延续,不过信用债中的长期品种,如中票及企业债等收益率仍略有上涨,表现偏弱.

银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周五涨跌互现,资金面整体保持宽松.其中,还不能跨季的七天期品种小幅下跌,14天和21天则略涨.[CN/CN]

剩余期限约0.71年的央票1101094券最新成交对应收益率CN1101094=CFXS为3.3450%,上日尾盘为3.3650%.首日上市的广弘资产经营公司一年期短融041255010券最新成交对应收益率CN041255010=CFXS为5.21%,较5.27%的票面利率下滑.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.7216 2.9686

上日 2.7067 3.1765

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.4290/3.3784

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8898/2.8480

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.6083/3.5503(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 边竞; 审校 林高丽

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