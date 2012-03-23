〔中国票据市场〕转贴利率继续小涨,季末调整信贷规模压力下周料延续

路透北京3月23日电---中国票据市场转贴利率周五延续小涨.因临近季度末,部分机构有卖出票据资产调整信贷规模的需要,卖盘较买盘显多.市场人士预计,票据市场下周或继续承压.

"(转贴利率)略有小涨,"上海一大型银行交易员称,"部分机构存贷比(贷款/存款)还是紧张,临近季末,有调整指标的要求.收票的动力小,以出票为主."

她并预计,月底前票据转帖利率或维持上行态势,但向上的空间不会很大.

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周五涨跌互现,资金面整体保持宽松.其中,还不能跨季的七天期品种小幅下跌,14天和21天则略涨.[CN/CN]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 5.9033/5.5775 6.1758/5.9002 7.2993/6.8678

上日 5.9241/5.6000 6.1897/5.9098 7.2993/6.8678

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变动 -2.08bp/-2.25bp -1.39bp/-0.96bp 0bp/0bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价下跌**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为5.1563%,比上日的5.1720%下跌.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.2240/3.1740 3.3063/3.2533

上日 3.2360/3.1910 3.3063/3.2543

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 林高丽

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