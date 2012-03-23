〔中国债市〕交易所中低等级债收益率续跌,资金面若稳未来仍有下行空间

路透上海3月23日电---中国证券交易所债市中低评级的信用债本周多延续跌势.交易员认为,如果短期内相对宽松的资金面不发生明显变化,上述类别的信用产品仍可凭借其收益率优势继续吸引需求,与高等级品种的利差也有望进一步缩窄.

本周以来,银行间资金市场主要指标--七天期质押式回购CN7DRP=CFXS加权利率多在3%附近波动.该水平为近期的阶段性低位.

华南一券商交易员称,本周证交所信用债"收益率主要还是下降的,其中主要下降品种还是低评级的企业债."

他并表示,总的来说,今年通胀压力较去年会有所减轻.而经济形势若依旧不能好转,市场对未来货币政策可能放松的预期将持续存在.在此情况下,中低评级信用产品的收益率优势有望继续吸引需求,与高评级品种的利差或进一步缩窄.

汇丰3月中国制造业PMI初值降至四个月低位,终结此前连续三个月升势.这和近期工业生产超预期减速传递出同样信号,表明制造业依然疲软,扩张动力不足.[ID:nSB1448478]

上海证券交易所今日成交金额居前的企业债中,剩余期限约六年、主体评级为AA的11景德镇债CN122825=SSCN122825=SS1周五收报99.69元,较上周五累计小涨0.28元.

以下是沪、深交易所主要债券指数情况:

证交所主要债券指数收盘 周五 较上周五 周高 周低

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上证企业债指数.SSECBI 150.4126 +0.3123 150.4779 150.1103

上证公司债指数.SSEEBI 133.2745 +0.1842 133.3286 133.0708

上证分离债指数.SSEDCBI 133.1258 +0.2715 133.1448 132.8364

上证国债指数.SSEBI 132.3339 +0.0730 132.3399 132.2857

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深证企债指数.SZCBI 125.3150 +0.1500 125.3900 125.0970

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