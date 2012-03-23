〔外汇期权〕现汇市场反弹,期权隐含波动率下滑--IFR

加拿大股市：下跌，权重的能源股和银行跌领跌
路透多伦多2月24日 - 加拿大股市指标股指周五录得五个月来最大单日跌幅，从本周稍早触及的纪录高位大幅回落，由权重的能源股和银行跌引领市场普跌。
IFR伦敦3月23日电---现汇市场从周四的糟糕水平中反弹,使得期权隐含波动率在接近周末之际下滑.
一个月期美元/日圆期权隐含波动率报10.7%,亚洲时段为10.4%,现汇价格从周四的82.33的底部回升至82区域上端.不过,自昨日风险逆转指标失去了2012年迄今一直保持的上行趋势后,短天期风险逆转指标(RR)保持跌势-一周期报1.0%,一个月期报0.2%,偏向日圆买权.三个月至一年期RR报0.05%,偏向日圆卖权.
澳元/美元从1.0336的低点回升至1.0400上方,这使得1.0310-00的障碍目前完好无损.一个月期价平期权波动率周四亚洲时段在10.9-10.75%(周二曾创下数月低点10.1%).由于担心进一步损失,今日市场上的空头回补明显加快.
欧元/美元伦敦盘初受到提振,升至1.32中段区域,隐含波动率瞄准周中和数年低点--一个月期为9.15%,三个月期为10.1%.
在上周五大量买盘涌入后,英镑/美元波动率回落,两个月期报8.2%,一个月期欧元/英镑波动率保持在数月低点6.8%.
欧元/瑞郎短天期波动率在12年低点,因现汇价格走势迟滞压制交投意愿(完)
--编译 王洋; 审校 程琳
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