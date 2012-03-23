〔外汇期权〕现汇市场反弹,期权隐含波动率下滑--IFR

IFR伦敦3月23日电---现汇市场从周四的糟糕水平中反弹,使得期权隐含波动率在接近周末之际下滑.

一个月期美元/日圆期权隐含波动率报10.7%,亚洲时段为10.4%,现汇价格从周四的82.33的底部回升至82区域上端.不过,自昨日风险逆转指标失去了2012年迄今一直保持的上行趋势后,短天期风险逆转指标(RR)保持跌势-一周期报1.0%,一个月期报0.2%,偏向日圆买权.三个月至一年期RR报0.05%,偏向日圆卖权.

澳元/美元从1.0336的低点回升至1.0400上方,这使得1.0310-00的障碍目前完好无损.一个月期价平期权波动率周四亚洲时段在10.9-10.75%(周二曾创下数月低点10.1%).由于担心进一步损失,今日市场上的空头回补明显加快.

欧元/美元伦敦盘初受到提振,升至1.32中段区域,隐含波动率瞄准周中和数年低点--一个月期为9.15%,三个月期为10.1%.

在上周五大量买盘涌入后,英镑/美元波动率回落,两个月期报8.2%,一个月期欧元/英镑波动率保持在数月低点6.8%.

欧元/瑞郎短天期波动率在12年低点,因现汇价格走势迟滞压制交投意愿(完)

--编译 王洋; 审校 程琳

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]