《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的3月19日-23日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元CNY=CFXS当周中间价在保持较大波动的同时,并创下汇改来新高为中美两国 领导人的会晤预热.不过因购汇需求持续不减,汇价成交区间很难未达到中间价水平.在境外离 岸人民币略有贬值势头的情况下,人民币是否能继续破位上行,还需进一步观察.[CNY/CN-PMF] 公开市场操作: --中国央行公开市场本周净回笼量降至190亿元人民币,91天期正回购利率则止跌企稳.业内人 士表示,随着月底季末的临近,央行逐步缩减回笼量,下周料进一步减少正回购操作量,以帮助 金融机构平稳过渡. 他们并指出,央行不乐见一年期央票发行利率随行就市走低,因可能强化市场政策放松预期, 因而一年期央票在消除一二级利率倒挂现象前,都难以重回发行市场;而三个月期央票市场需 求寥寥,近期公开市场料还将由正回购唱主角.[CN/MMTCN] 债市: --银行间债市现券收益率当周小幅震荡,上半周因对季末资金面走向预期谨慎,市场走势稍弱, 不过到后半周市场流动性并未明显收紧,且周四公布的汇丰PMI数据显示中国经济仍不振,避险 买盘浮现推动现券逐步回暖;后市仍需关注经济基本面,若经济数据难有起色,宽松政策或再出 炉,债市仍有走强空间,[CN/CN] --票据市场转贴利率当周上涨.一季度末渐近,一方面为满足存贷比(贷款/存款)监管要求, 部分机构有卖出票据调整信贷规模的需要;另一方面,资金价格也渐抬升,均令票据显弱.市场 人士指出,下周调整信贷规模压力等季末影响因素仍存,票据市场或延续承压.[CN/CPCN] 股市: --本周沪综指.SSEC震荡收低,量能逐渐萎缩,连续第三周下挫且周跌幅2.3%创逾三个月最大. 本周公布的中国及欧洲制造业数据不佳,市场对经济基本面仍存担忧,预计下周大盘仍面临调整, 但2,330点附近或有有力支撑.[.SSCN] 期市: --沪铜当周从61,000元附近震荡回落,主要受需求忧虑打压.主要消费国--中国此前公布的PMI 指数降至四个月低点,且为连续第五个月处在荣枯分水岭下方.沪铜主要合约SCFc3周五收报 60,030元,较上周跌800元.[MET/LCN] 黄金: --黄金价格连续第四周下跌,因中国和欧元区公布疲弱的制造业数据引发市场担心全球成长. 另外,全球最大黄金上市交易基金(ETF)持有黄金数量大幅下降,反映一部分投资者正将资金撤 离黄金.国内主要现货金品种XAU9995=SGEX周五尾盘报336.18元;期金主要合约SHAUM2收 报337.21元,较前周下跌3.06元.(完) --整理 曾菱/周晓峰/宿泱韫/曹巍浩/李宏薇/边竞; 审校 林高丽