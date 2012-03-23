路透伦敦3月23日电---以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:在量能增加下,市场初步突破了1.3178美元的支撑.但未能持续跌破支撑位,让市场感到厌烦,可能带动另一波短线多头走势.若出现这样的上涨走势,可能会在突破1.3257美元时触发,因此空头应在该水准上方挂停损.在确实突破该水准前,我们仍站在空方.
欧元/日圆:在初步小涨后,市场再次回落,并在突破110.02支撑后扩大下跌.大跌也确认了前一日的逆转走势,因此短线有进一步下滑的可能.今天我们初步的目标是在109.60区域,预计自昨日低点弹升的走势会在该区域止步.
纽约 当日 今年来 2011年
0810GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.3241 1.3196 +0.34 +2.29 1.2945
美元/日圆 JPY= 82.73 82.53 +0.24 +7.53 76.94
欧元/日圆 EURJPY=R 109.54 108.94 +0.55 +10.01 99.57
美元/瑞郎 CHF= 0.9104 0.9132 -0.31 -2.90 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.5861 1.5814 +0.30 +2.10 1.5535
美元/加元 CAD= 0.9995 0.9988 +0.07 -1.94 1.0193
澳元/美元 AUD= 1.0403 1.0388 +0.14 +1.74 1.0225
新西兰元/美元 NZD= 0.8122 0.8100 +0.27 +4.34 0.7784
澳元/日圆 AUDJPY=R 86.060 85.790 +0.31 +9.44 78.640
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 67.190 66.830 +0.54 +12.30 59.830
英镑/日圆 GBPJPY=R 131.22 130.54 +0.52 +9.78 119.53
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2799 1.2822 -0.18 -2.49 1.3126
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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 王冠中;审校 田建华
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