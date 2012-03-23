欧元/美元:在量能增加下,市场初步突破了1.3178美元的支撑.但未能持续跌破支撑位,让市场感到厌烦,可能带动另一波短线多头走势.若出现这样的上涨走势,可能会在突破1.3257美元时触发,因此空头应在该水准上方挂停损.在确实突破该水准前,我们仍站在空方.