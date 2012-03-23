〔中国债市〕人民币利率互换普跌,机构对后市偏谨慎因资金面或有起伏

路透上海3月23日电---中国人民币利率互换(IRS)周五全线下行,表现不佳的汇丰PMI初值今日继续在市场发酵,避险情绪加上宽松的流动性,推动IRS全线走低,但交易员对IRS市场后市走势较为谨慎.

他们指出,下周虽然公开市场到期量较大,但季末因素使得资金面仍存在一定的不确定性,且目前IRS长端报价已跌至近期低点附近,续跌空间有限.

"(IRS长端)昨天下来的比较快,今天就跌的慢了一些,市场比较胶着,...下周主要还是要看回购吧,"北京一银行交易员称.

交易员称,昨日未及反应的短端今日奋起直追,跌幅达3-4个基点(bp),长端则在连日走低后稍显后劲不足,全日2bp左右的跌幅略逊于短端.

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周五涨跌互现,资金面整体保持宽松.其中,还不能跨季的七天期品种小幅下跌,14天和21天则略涨.[CN/CN]

汇丰3月中国制造业PMI初值降至48.1的四个月低位,终结此前连续三个月升势.这和近期工业生产超预期减速传递出同样信号,表明制造业依然疲软,扩张动力不足.[ID:nSB1448478]

中国央行公开市场本周净回笼量降至190亿元人民币,91天期正回购利率则止跌企稳.此外,公开市场下周将有990亿元央票和100亿元正回购到期.[ID:nSB1448480]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周五 3.2220/3.3360 3.1000/3.1933 3.1517/3.2433 3.3167/3.4100 3.2700/3.5775

周四 3.2640/3.3760 3.1442/3.2333 3.2067/3.3033 3.3433/3.4433 3.3075/3.5925

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变动 -0.0420/-0.0400 -0.0442/-0.0400 -0.0550/-0.0600 -0.0266/-0.0333 -0.0375/-0.0150

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年2月人民币IRS成交的名义本金总额为2,033.5亿元人民币,较1月的971.53亿元增长逾一倍.(完)

--发稿 曾菱; 审校 丁淑琴

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