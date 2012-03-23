〔路透调查〕日本央行短观调查料将显示制造业悲观情绪缓解

* 发布项:日本央行3月短观调查

* 发布时间:4月1日2350GMT

* 路透调查预估:大型制造业景气判断指数料为负1,12月调查时为负4

路透东京3月23日电---日本央行密切关注的短观调查料显示,日本大型制造业者今年1-3月当季对景气状况的悲观情绪缓解,并预计下一季度会进一步改善,因日圆走弱,且经济显现加速迹象.

根据路透调查访问的27名分析师,央行3月短观调查料显示,大型制造业景气判断指数上升3点至负1,仍表明持悲观看法的人多于乐观者.

企业对6月景气判断指数的预估料为续升至正2,反映其预期经济复苏.短观调查报告将于日本当地时间4月2日公布.

"短观调查结果或确认经济已摆脱阶段性疲弱,"法银巴黎证券东京首席经济分析师河野龙太郎在报告中称.

"尽管公共部门的重建需求将会放缓,但(去年)泰国洪灾造成的供应链中断已大多恢复,且外部需求已显现出复苏趋势."

根据路透调查,央行短观调查料还将显示,在4月开始的新财年中,大型企业或预计资本支出增长1%.

央行短观景气判断指数是用看好景气的企业所占比重减去看坏景气的企业比重.

以下为经济分析师对短观调查的预估:

大型制造业 大型非制造业 资本支出

3月 6月 3月 6月

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中值 -1 2 5 6 1.0

高 3 5 7 8 2.9

低 -6 -2 3 1 -2.8

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