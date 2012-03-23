〔路透基点〕台湾中南纺织签定16亿台币五年期贷款--RLPC

路透香港3月23日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,台湾中南纺织股份有限公司今日签署16亿台币五年期贷款案,台湾土地银行为主办行,承贷7.5亿台币,另有八家银行参贷.

兆丰国际商业银行、台湾农业金库和永丰银行分别参贷2亿、1.5亿、1亿台币.高雄银行、上海商业储蓄银行、合作金库商业银行和元大商业银行分别承贷9,000万台币.安泰商业银行承贷4,000万台币.除安泰商业银行为参贷行外,其它所有银行均为共同主办行.

这笔贷款包括A部分12.5亿台币的定期贷款,用于再融资;B部分3亿台币的定期贷款,用于资本支出;以及C部分0.5亿台币的循环信用,用作运营资本.

贷款以中南纺织工厂为抵押,公司董事长和总经理提供担保,贷款利率为初级市场商业票据利率加码100个基点.

银行受邀以如下三个层次参贷:

承贷3亿台币或以上的获共同主办行头衔,并获得15个基点的预付费.

承贷2-2.99亿台币的为经理行,获得10个基点的预付费.

承贷1-1.99亿台币的为一般参贷行,获得5个基点的预付费.

A部分贷款分20期按季不等额还款:1,000万台币(1-4期),2,000万台币(5-19期),9.1亿台币(20期);

B部分贷款分五期按季不等额还款:四年宽限期过后,10%的贷款(1-4期),60%的贷款(5).

该贷款可行使10%的超额配售选择权.

财务约束条款包括流动比率最低为1倍,债务比率最高为170%,利息覆盖比率最低为1倍,有形资产净值最低为18亿台币.

中南纺织将用该贷款的一部分为2009年4月借入的15.4亿台币五年期贷款进行再融资.(完)