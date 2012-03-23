〔中港股市〕均录得一周跌幅,因经济增长疑虑重燃

路透香港3月23日电---香港股市周五收低1.11%,本周跌幅为去年11月以来最大,因对于全球经济、尤其是中国增长的忧虑拖累今年以来的涨势.
恒生指数.HSI收报20,668.8点,本周累计下跌3.05%,为11月27日止当周下滑4.3%后最差一周表现.恒生国企指数.HSCE收低1.02%,连续第八个交易日下跌,为2010年6月以来最长连跌纪录.
中国农业银行(1288.HK)重挫3.1%,领跌金融板块,此前该行公布2011年净利低于分析师预估.工商银行(1398.HK)下跌2%.
中国股市沪综指周五收挫逾1%至一个多月新低,当周跌幅为2.3%,表现为逾三个月来最差.时值业绩发布期,市场对基本面持谨慎态度,分析师预计下周初大盘可能继续面临调整,但在2,330点附近有较强劲支撑.
年内迄今,恒指已累计上涨12.1%,沪综指累计上涨6.8%.
一香港交易员称,部分香港高市值股相对坚韧,让大盘本周免遭全面溃败.
本周表现最佳的高市值股中,腾讯(0700.HK)上涨2.4%,香港中华煤气(0003.HK)上涨1.7%.
消费品出口商利丰(0494.HK)放量逆势上涨4.2%,此前公布的2011年业绩优于预期,被券商调升评级.
利丰自2011年8月低点累计涨逾83%.
中国航空(0753.HK)创下约一个月来最高跌幅,跌3.9%至逾五个月低点.(完)
--编译 程琳;审校 隋芬
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