〔中港股市〕均录得一周跌幅,因经济增长疑虑重燃

路透香港3月23日电---香港股市周五收低1.11%,本周跌幅为去年11月以来最大,因对于全球经济、尤其是中国增长的忧虑拖累今年以来的涨势.

恒生指数.HSI收报20,668.8点,本周累计下跌3.05%,为11月27日止当周下滑4.3%后最差一周表现.恒生国企指数.HSCE收低1.02%,连续第八个交易日下跌,为2010年6月以来最长连跌纪录.

中国农业银行(1288.HK)重挫3.1%,领跌金融板块,此前该行公布2011年净利低于分析师预估.工商银行(1398.HK)下跌2%.

中国股市沪综指周五收挫逾1%至一个多月新低,当周跌幅为2.3%,表现为逾三个月来最差.时值业绩发布期,市场对基本面持谨慎态度,分析师预计下周初大盘可能继续面临调整,但在2,330点附近有较强劲支撑.