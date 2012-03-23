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亚洲 | 2012年 3月 23日 星期五 17:39 BJT

《中国企业债发行日程表》--3月23日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

  发债主体   拟发规模   期限(年)     年利率     主体评级   发行时间        主承销商
           (亿元人民币)
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*宿迁经济开发   9         7          7.50%        AA       3/26-4/3        南京证券 
总公司                     (从第3年起每年分别偿还债券本金的20%)
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*贵州铁路      20        10     下周一簿记建档    AA+      3/27-3/39     中信建投证券 
投资公司                      (簿记区间6.95%-7.95%)                        国开证券
                           (从第6年起每年分别偿还债券本金的20%)
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*济南城投      18         6          6.98%        AA+      3/26-3/38       银河证券 
                           (从第3年起每年分别偿还债券本金的25%)
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*芜湖建投      10        10       前五年7.30%     AA       3/26-3/28       广发证券 
                     (附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) 国开证券
                         (从第6年起每年偿还行使回售权后的债券本金20%) 
               18         7      基本利差2.50%
                             (浮息,六个月Shibor为基准)   
                      (从第5年起每年分别偿还债券本金的30%、30%和40%)    
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*孝感城投      10         7          8.12%        AA       3/26-3/30       长江证券 
                           (从第3年起每年分别偿还债券本金的20%)
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*绵阳投资控股  12         7          7.70%        AA+      3/26-3/30       中投证券 
集团                   (从第5年起每年分别偿还债券本金的30%、30%和40%)
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江苏交通控股   25         5        前三年4.90%    AAA      3/20-3/26     国泰君安证券 
公司                 (附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) 宏源证券
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海门城市发展   12         7          8.35%        AA       3/20-3/26       中投证券 
投资公司                   (从第3年起每年分别偿还债券本金的20%)
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抚顺城建投资   15        10          8.53%        AA       3/22-3/26       国开证券 
公司                 (从第3年起逐年偿还本金,3-6年每年还10%,7年后每年还15%)
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三胞集团        8         7          8.08%        AA       3/19-3/27       南京证券 
                     (附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) 
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泰州海陵资产    8         7          8.52%        AA-      3/21-3/27       信达证券 
经营公司                   (从第3年起每年分别偿还债券本金的20%)
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佳木斯新时代   10         7          8.25%        AA       3/22-3/28      太平洋证券 
基建投资集团               (从第3年起每年分别偿还债券本金的20%)
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合肥高新建设   12         7          7.98%        AA       3/22-3/28       中航证券 
投资集团市政债          (从第5年起每年分别偿还债券本金的30%、30%和40%)
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怀化城建投资   10         6          8.00%        AA       3/22-3/28       国信证券 
公司市政债                 (从第3年起每年分别偿还债券本金的25%)
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天津汉滨投资    8         7          8.39%        AA-      3/22-3/28       渤海证券 
公司                       (从第3年起每年分别偿还债券本金的20%)
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宣城国有资产   10         7        前五年7.99%    AA-      3/20-3/29       民生证券 
投资公司             (附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) 
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重庆涪陵李渡    8         7          8.40%        AA       3/23-3/29       国信证券 
新区市政债            (从第5年起每年分别偿还债券本金的30%、30%和40%)
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重庆黔江建投    9         7          8.40%        AA-      3/23-3/29       国信证券 
集团市政债            (从第5年起每年分别偿还债券本金的30%、30%和40%)
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江都鑫源产业    8         7          8.10%        AA       3/23-3/29     国泰君安证券 
投资集团                 (从第3年起每年分别偿还债券本金的20%)
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黑河城投        8         7          8.48%        AA-      3/23-3/26       宏源证券 
                      (从第5年起每年分别偿还债券本金的30%、30%和40%)
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汕头城建开发   13        10          8.57%        AA       3/23-3/29       光大证券 
总公司               (从第3年起逐年偿还本金,3-6年每年还10%,7年后每年还15%)
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重庆渝南资产    8         7        前五年8.40%    AA-      3/23-3/29       德邦证券 
经营公司             (附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) 
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体    拟发规模   期限(年)     年利率         债项评级  发行时间     主承销商
           (亿元人民币)
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 (无)
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  注:*表示新增.(完)

  --整理 边竞; 审校 曾菱

  
  发行日程                  [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
  《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
  《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
  《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
  《中国信用债发行日程一览表》

  已发行债券                [CN/DBTCN-CFACT]
  《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年

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