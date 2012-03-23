〔国际油市〕柴油裂解价差两周来首次跌破15美元,但需求依然稳健

路透新加坡3月23日电---亚洲柴油裂解价差周五跌破每桶15美元,为两周来首见,但由于本地区需求依然稳健,裂解价差料将略微反弹.

4月柴油裂解价差下跌0.41美元,至每桶较迪拜原油升水14.96美元,而航煤裂解价差下跌0.38美元,至15.21美元.

尽管统一价格仍居高不下,本地区招标升水继续持坚.在需求被压抑数月后,一些国家被迫在国际市场上采购.

斯里兰卡Ceylon Petroleum Corp (Ceypetco)买入两批4月船期的组合船货,升水高于3月和4月初船期的批次.

Ceypetco还买入120,000桶90号汽油和190,000桶含硫0.25%柴油,船期为4月15-16日,升水分别为每桶3.29美元和1.50美元.

交易商称,第二季亚洲农业需求料将升温,或给柴油裂解价差提供些许支撑.

同时,东方至西方的套利窗口继续完全关闭,因欧洲需求疲弱.

Lukoilu已敲定从韩国至夏威夷的30,000吨航煤,4月5日装运.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 135.81 -0.03 -0.02 135.84

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 135.66 -0.18 -0.13 135.84

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 136.96 -0.11 -0.08 137.07

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 137.96 -0.11 -0.08 138.07

4月柴油互换 GOSGSWMc1 135.91 -0.12 -0.09 136.03

5月柴油互换 GOSGSWMc2 136.01 -0.20 -0.15 136.21 (完)