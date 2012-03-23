〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差和跨月价差双双下滑

路透新加坡3月23日电---亚洲石脑油裂解价差和5月上半月/6月上半月跨月价差扩大跌幅,因日本裂解装置检修且印度恢复供给,打压市场人气.

裂解价差报每吨151.90美元,创下两周半来最低,跨月价差报每吨19.00美元,为约一个月最低.

Showa Denko表示还不能确定其年产695,000吨的石脑油裂解装置将停产多久,该装置3月15日发生故障.

这次意外关闭事件引发了石脑油卖家的不安,因若仅仅关闭一周就将消除至少40,000吨的石脑油需求.

一位在新加坡的交易员说:"目前对卖家来说,好事是缺乏5月自欧洲至亚洲的船货,这帮助抵消了Showa停产的一部分影响."

中东地区正在进行的炼化装置维护,加之韩国和台湾等临近地区的需求稳健,这也提供了一部分缓冲.

汽油裂解价差下跌近2.5%或0.24美元,至每桶9.92美元的一周半低点,因布兰特原油期货价格走强挤压利润率.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

2012年4月石脑油NAF-1H-TYO 1079.50 1.50 0.14 1078.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 117.72 0.16 0.14 117.56

97号现货汽油GL97-SIN 137.20 0.05 0.04 137.15

95号现货汽油GL95-SIN 136.10 0.38 0.28 135.72

92号现货汽油GL92-SIN 133.60 0.05 0.04 133.55 (完)