〔国际油市〕亚洲燃料油市场稍稍走弱,因新供给流入

路透新加坡3月23日电---亚洲燃料油市场周五稍稍走弱,市场气氛谨慎,因炼厂继续出售供给,锁定5月到岸船货的活动有所增长.

4月/5月和5月/6月跨月价差遇到浓厚的兴趣,成交量双双破100,000吨.

尽管交投活跃,但至0830GMT,4月/5月跨月价差还是较前一日收低0.13美元至每吨2.88美元.5月/6月则持平于每吨3.75美元.

上述两合约进一步下滑,至1030GMT分别降至2.75美元和3.50美元.

嘉吉租用Northia,于3月26日前后从鹿特丹运输145,000吨油品.

嘉能可则临时租用British Beech,于4月从英国运输100,000吨油品.

印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)预计将出售30,000吨380-cst燃料油,装船日期为4月12-14日,装运港为金奈.

业内消息人士称,日本贸易商Petrosummit可能会购得该船货,价格约为离岸价(FOB)每吨较新加坡现货报价贴水9.00-10.00美元.

油品 亚洲收盘 变动 变动(%) 上日收盘

现货180CST燃料油 FO180-SIN $747.40 $0.50 0.07 $746.90

现货380CST燃料油 FO380-SIN $734.45 $0.30 0.04 $734.15

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN $738.00 $1.00 0.14 $737.00

380CST船用燃料油升水 $3.55 $0.70 24.56 $2.85

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF $3.25 $0.00 0.00 $3.25

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF $1.80 $0.25 16.13 $1.55 (完)