〔美国股市〕平开,但标普500指数周线或终结此前五周涨势

路透纽约3月23日电---美国股市周五平开,不过本周标准普尔500指数或结束此前五周连涨态势,因昨日市场录得两周以来最大百分比跌幅.
标准普尔指数本周以来下跌0.8%,很多投资者目前预计将进一步回落,该指数今年以来已累计上涨10.8%,较去年10月低点的涨幅达到26.7%.
道琼工业指数.DJI盘初上涨1.21点,或0.01%,至13,047.35点,标准普尔500指数.SPX上涨0.55点,或0.04%,至1,393.33点,Nasdaq指数.IXIC上涨1.99点,或0.06%,至3,065.31点.(完)
--编译 丁琦;审校 王洋
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