〔欧洲股市〕收盘微跌,泛欧绩优股指数创下今年迄今最大单周跌幅

欧洲股市：收盘基本持平，强劲的企业业绩力撑市场稳定在14个月高位
路透伦敦2月22日 - 欧洲股市周三持稳在14个月高位，受莱斯银行集团、Telefonica Deutschland和Scor等企业的强劲业绩支撑。
* 泛欧绩优股指数FTSEurofirst 300指数收低0.01%
* 该指数创下今年迄今最大单周跌幅
* 短线涨势似乎有限
* 矿业及零售类股表现出色
路透伦敦3月23日电---欧洲股市周五收盘微跌,创下今年初以来最大单周跌幅,因中国和美国经济数据疲弱,使四个月来的升势告一段落.
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.01%,报1,079.42点.该指数本周累计跌2.5%,受疲弱的中国制造业数据和令人失望的美国楼市数据打击.
去年11底至周五,大盘指数累计涨近20%,这令投资者进行获利了结.
"那些管理股票投资组合的人取得丰厚利益,他们很高兴在这一水平进行获利了结,"Cheuvreux经济及策略主管Christopher Potts称.
技术分析师预计欧洲股市前景黯淡,料将进一步盘整.
基本资源股在尾盘时帮助大盘指数削减跌幅,此前全球最大铜生产企业智利的Codelco公布获利上升且产量增加.
英国上市的矿产企业Antofagasta (ANTO.L), Kazakhmys (KAZ.L)和Fresnillo (FRES.L)涨幅介于2.4%至2.7%.
零售类股收高0.8%,英国零售企业领涨,此前英国最大百货公司连锁店John Lewis公布了强劲的最新一周业绩,在Kingfisher (KGF.L)和Next (NXT.L)周四公布乐观财测后,进一步提振了零售类股.
英国富时100指数.FTSE收涨0.16%,报5,854.89点;德国股市DAX指数.GDAXI收涨0.21%,报6,995.62点;法国CAC-40指数.FCHI收高0.11%,报3,476.18点.(完)
--编译 李春喜;审校 于春红
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