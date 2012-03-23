〔欧元债市〕疲弱数据提振德债收涨,市场关注下周意大利公债标售

* 德债本周收涨,之前中国与欧洲公布疲弱经济数据

* 希腊公债收益率(殖利率)飙升,市场关注意大利公债标售

路透伦敦3月23日电---德国公债期货周五上涨,因最近公布的经济数据令全球经济复苏的乐观情绪降温.投资者目光转向意大利下周的公债标售,以判断欧元区二线国家担忧重燃是否具有依据.

德债升至3月13日以来的高点,本周收涨1.5%,前一周曾录得2001年以来最大单周跌幅.

上周公布的美国数据好转,提振了全球经济的乐观情绪,但这股乐观情绪受到周四公布的中国和欧元区疲弱制造业数据的打击.

"过去几天公布了一些令人失望的宏观经济数据,很可能使市场和多数观察人士颇为意外,"德国商业银行策略师Rainer Guntermann表示."现在市场可能开始质疑复苏的力度."

他表示本周德债反弹也与在135.25的支撑位有关,该水平为200日移动均线切入位,但他预计不会再现使德债升至3月12日合约高点139.06的牛市.

6月德债期货FGBLM2结算价报137.39,日内上涨30个跳动点.不过,Landesbank Baden-Wurttemberg的交易商Charles Berry仍然预计德债有潜力在未来两个月触及140水准.

**意大利公债标售**

意大利与西班牙公债在盘中稍早承压,但尾盘逆转收高.

西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB跌11个基点,报5.40%.意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB跌4.3个基点,报5.06%.交易商称,市场人士在周末前进行空头回补.

下周意大利将标售中长期公债,这将考验二线国家公债的市场人气.(完)

--编译 李春喜;审校 于春红

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>