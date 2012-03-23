〔美国股市〕道琼工业指数收高0.27%,Nasdaq指数收涨0.15%

路透纽约3月23日电---美国股市周五在清淡交投中收涨,受能源和基础资源股上扬提振,尽管年内第二周收跌,标普500指数仍显示出很强的韧性.
根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收高34.59点,或0.27%,至13,080.73点;标准普尔500指数.SPX收涨4.33点,或0.31%,至1,397.11点.Nasdaq指数.IXIC上扬4.60点,或0.15%,至3,067.92点.
本周,道指收跌1.1%,标普500指数收挫0.5%,Nasdaq指数上扬0.4%.(完)
--编译 母红;审校 李军
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