〔加拿大汇市〕加元兑美元小幅上涨,受其他风险资产反弹提振

路透多伦多3月23日电---加元兑美元周五艰难小幅上涨,逆转稍早跌幅,受欧元、全球股市和大宗商品的全面反弹提振.

投资者似乎撇开全球经济增长担忧,并且基本上未受国内通胀数据的影响.

"今天有许多冲突性的因素影响加元," Scotia Capital首席外汇策略师Camilla Sutton表示.

"除了今天的消费者物价指数(CPI)数据之外,加拿大的其他数据也令人失望,而且对中国的经济状况也有很多担忧."

数据显示,加拿大2月CPI较前月上升0.4%(1月为上升0.4%),较上年同期上升2.6%[ID:nSB1451904],但对加元的影响不大,因加元对欧元走势等做出反应,波动不定.

在周五进行的路透调查中,受访的多数加拿大一级交易商预计,该国央行将维持利率不变直至2013年第三季,因全球经济增长仍然低迷.不过,目前的观点正转向倾向于加息提前而不是延后.

"利率看涨对加元仅是一个影响因素,该因素抵消了其他部分数据的偏空影响,因此加元窄幅波动,这是因为各个因素互相冲突,使加元走势非常困惑,"Sutton又称.

加元兑美元CAD=收盘报0.9987加元,或1.0013美元,较周四收盘价0.9997加元或1.0003美元小幅上扬.加元本周下跌0.7%.(完)

--编译 李春喜;审校 李军

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