〔美国股市〕在三日连跌后反弹,标普500指数继续显示较强的抗跌性

* 标普500指数本周回落0.5%,录得年内最大单周跌幅

* 道指收高0.3%,标普500指数收涨0.3%,Nasdaq指数小涨0.2%

路透纽约3月23日电---美国股市周五在清淡交投中收涨,受能源和基础资源股上扬提振,尽管年内第二周收跌,标普500指数仍显示出很强的韧性.

指标标普500指数本周回落0.5%,为年内迄今最大单周跌幅,显示今年涨势的力道和持续性.在年内的另一周回落中,跌幅仅为0.17%.

市场早盘小跌,但之后下行动能消退,尽管广泛预期在录得2009年以来最大季度涨幅后标普500指数将出现回调.

标普500指数仍接近2008年5月触及的最高位.

"许多人认为将出现回调,但部分技术指标显示,目前的走势更像是涨势暂停,而非回调,"辛辛那提Schaeffer's Investment Research的研究部董事Todd Salamone表示.

标普500指数在接近1,386点的14日移动均线寻获强劲支撑,今日从该水准反弹,转跌为升.守住该水准"反映出上行趋势的力道,证明上行动能犹在,"Salamone表示.

标普能源指数.GSPE和标普基础材料指数.GSPM均上扬近1%,领涨大盘,这两个板块在周四跌势中受压最重.

分析师认为,板块轮动显示投资者不愿放弃任何类股,且是市场潜在力道的信号.

道琼工业指数.DJI收高34.59点,或0.27%,至13,080.73点;标准普尔500指数.SPX收涨4.33点,或0.31%,至1,397.11点.Nasdaq指数.IXIC上扬4.60点,或0.15%,至3,067.92点.

本周,道指收跌1.1%,标普500指数收挫0.5%,Nasdaq指数上扬0.4%.在上月初下跌0.06%后,Nasdaq指数录得六周连涨.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约59亿股,今年迄今日成交均值为68.4亿股.

美国原油期货CLc1攀升1.4%,收报每桶106.87美元,因估计本月伊朗石油出口骤降.

雪佛龙(CVX.N)上扬1%,报106.36美元.

全球最大铜生产商智利的Codelco报告获利和产量大增,推动基础资源类股周五反弹.

周五公布的数据显示,美国2月新屋销售下降1.6%,而房价则跳升至八个月最高,描绘出喜忧参半的楼市景象.

费城证交所房屋股指数.HGX收跌0.6%,稍早跌幅达近3%.

美国第五大房屋建筑商KB Home (KBH.N)重挫8.5%,报10.29美元,之前该公司公布首季亏损增加,且表示新屋订单减少.

一系列错误交易影响了BATS Global Markets Exchange (BATS.Z)的首日上市交易,令该股在一度以不到1美分的价格交投.该公司表示将取消上市首日的所有交易.

苹果(AAPL.O)股票的交易也遇到问题,令该股一度暂停交易.有问题的交易稍后被取消.

在Nasdaq市场,苹果回落0.5%,报596.05美元.

在线游戏生产商Zynga Inc (ZNGA.O)急跌2.6%,报13.40美元,之前该公司表示将增发约4,300万股股票.

求职网站Monster Worldwide Inc MWW.N的首席执行长在接受访问时表示,寻求出售全部或部分股权,且预计不久将为潜在买家提供相关数据.该股跳升7.7%,报10.22美元.

纽约证交所涨跌股之比为约12:5,Nasdaq市场约为2:1.(完)

--编译 母红;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.............[.LCN] 德法股市报导.................[.EUCN]

英股富时指数....FTSE 德股DAX指数....GDAXI 法股CAC-40指数....FCHI