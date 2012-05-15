《市场讯号》让人民币"入世",接过持续拉动中国经济的接力棒

* 中国商品"入世"十年,净出口效应强有力拉动经济

* 但如今净出口以及引入资本的动力下降,经济表现疲弱

* 应让人民币"入世",为中国经济增长提供持续动力

* 近期政策已为资本流入部分松绑

* 交易机制完善为基础,增强汇率有效性

作者 钟华

路透北京5月15日电---从香港到伦敦,从扩大本外币兑换特许业务试点到搭建人民币跨境支付系统(CIPS),中国正加快人民币国际化的步伐.而这背后的一个趋势性巨变,是支持中国过去十年经济高增长的全球资本大量净流入,已从去年三季度开始逆转为流出.

中国加入世界贸易组织(WTO)后,经济获得"黄金十年",净出口有力地拉动了国内生产总值(GDP)的增长.但随着净出口以及引入资本的动力下降,经济增速放缓,其出路或需要借助人民币继中国商品"入世"之后亦"入世",吸引资本流入来重焕经济活力.

欲浏览中国商品和服务净出口额与GDP年新增量关系图,请点选:link.reuters.com/kuw28s

关于外部因素对一国经济贡献,可以从美国的数据找到一些例证.统计数据显示,美国GDP增速和外商直接投资(FDI)与GDP之比之间呈现出一个明显的正向关系.

欲浏览美国经济增速和外商直接投资(FDI)与GDP之比的关系图,请点选:link.reuters.com/nuw28s

或许正是为中国成长能重获全球资本的青睐,国家外汇管理局最近对银行结售汇综合头寸实行正负区间管理,取消对银行收付实现制头寸下限管理,从人民币汇率市场交易机制角度,对此前国际资本流入限制进行松绑.

交易机制的完善,除将银行结售汇综合头寸下限调至"零"以下,相当于增加做空机制外,还将银行间即期外汇市场人民币/美元交易限幅扩大一倍至1%,使人民币汇率更具弹性,且能更快达到新的汇率均衡.

但业内人士表示,国家外管局并未调整银行结售汇头寸余额上限,这意味着中国境内资本要大量流出,会存在一定困难.

当然,中国在抓住全球货币体系中的第二大货币欧元式微情景下,快速推进人民币国际化是一大契机,但人民币结算在银行代客涉外收付款中不足10%的占比,暗示其进程并非能一蹴而就.

尽管伊朗最近开始接受对中国供应的部分原油用人民币结算,但结算份额还非常之低的人民币,要实现计价单位、交易媒介和储藏手段三大职能的有效国际化,将是一个漫长的过程.

值得一提的是,人民币国际化最引起关注的是获取铸币税这一利好动因,但铸币税的获取并非"免费午餐".人民币国际化需要与自由配置资产和资本项目开放相结合,人民币国际化本身也是双刃剑,需要本国自身经济成长相配合,才能趋利避害,与本国经济相互促进.

相对于外部资本流入的贡献,中国高企的存款准备金率冻结银行体系高达17万亿元人民币左右的流动性,对经济稳定增长是一个内部支撑.中国央行周五施行年内第二次下调准备金率0.5个百分点,也是应对中国当前经济增速放缓的一个重要举措.

**困局与破局**

中国经济30年高速发展至今仍"未富先老",人口红利正在迅速蜕化为人口负债,潜在经济增速正面临趋势性下移,并与贫富悬殊,阶层分化和社会不公等各种复杂矛盾交错叠加相遇.

尤其是迈过刘易斯拐点后的中国通胀中枢上移,以及中央和地方政府性债务等广义公共债务总水平迅速升高,使得中国政府宏观调控能力将渐为趋弱,动用手段也会存在掣肘.

因此,中国以人民币国际化为路径,来重获全球资本等各种要素的青睐,并帮助中国各个经济主体构建便捷而有效的全球化资源配置体系,并以此促进中国经济社会的长期可持续发展,就显得尤为必要.

从国际经验看,一种货币要成功地实现国际化,需要自身经济成长相配合.欧元十年前的横空出世就得益于欧盟国家发展壮大,而当前的羸弱也与欧洲深陷危机形影相随.

因此,中国当前及未来的经济建设需遵循市场化的道路,使经济成长与人民币国际化的红利互为促进,相得益彰.当然,政治风险亦需高度关注,因其是市场波动和资本流动的主要动因之一.

**为资本流入松绑**

天下熙熙,皆为利来.中国外管局近期取消对银行收付实现制头寸余额施行的下限管理,正是从交易机制上对此前国际资本流入限制的一种松绑.

在人民币升值预期强烈之时,作为客户端的企业机构为规避汇率风险,往往会与银行达成一笔远期结汇签约,来锁定企业机构出口收款时卖出外汇面临的人民币升值汇兑风险.

银行和企业机构客户达成该笔远期结汇签约后,自身就面临外汇敞口风险,银行于是一般会在即期售汇,并做一笔反向的外汇掉期.

此过程中,银行即期售汇,可能会造成当日外汇收付实现制头寸余额降至零以下的水平.这在国家外管局披露的2011年一季度数据就有佐证.外管局数据显示,收付实现制余额在2011年一季度都处于-100亿美元到0这一区间之中,直到当年4月中旬后,才开始升至0以上水平.

欲浏览银行收付实现制头寸余额走势图,请点选:link.reuters.com/zuw28s

而且由于企业机构远期结汇交易的贸易真实性审核存在较大的操作困难,企业达成远期结汇签约也只需缴一定保证金即可,比如签约额的5%.部分"热钱"在人民币升值预期下也混入其中来套利,这就增大银行外汇收付实现制头寸为负的可能,并造成国际资本大量净流入.

正是为打击"热钱"违规流入,外管局在2010年11月和去年3月两次收紧银行收付实现制外汇头寸下限管理,并采取加强和下调金融机构短期外债指标和对外担保余额管理等举措.

为此,银行需根据外汇管理政策要求来增持收付实现制外汇头寸.自2010年11月政策出台至2011年底,各银行收付实现制头寸增持619亿美元.其中,至2011年9月底增持402亿美元.

银行增持头寸背后是远期结售汇签约转为净售汇.而去年9月底以来的银行净售汇还更在于人民币升值预期发生了变化.客户因此调整远期结售汇签约策略,到期的远期结汇不再续签,远期售汇则大幅度增长,导致银行未到期远期由去年9月末的净结汇148亿美元降至12月末净售汇44亿美元.

因此,外管局在远期净结汇减少甚至转为净售汇情况下,取消对银行收付实现制头寸余额实行的下限管理,既是顺势而为,也可以彰显在中国经济增速放缓情况之下的"维稳"作用.

事实上,外管局两次收紧银行收付实现制外汇头寸下限管理,也是从价格机制上引导银行调整远期结售汇定价,来降低资本流入的逐利行为,这就造成人民币外汇市场上的远期价格和掉期价格出现分化,出现掉期价格高于远期价格的走势.如今取消收付实现制头寸余额下限管理后,银行与客户及银行间成员达成的远期汇价和掉期汇价自然就开始趋同.

欲浏览人民币外汇远期价格和掉期价格分化与趋同关系图,请点选:link.reuters.com/cyw28s

上述价格机制之所以能发挥作用,在于外管局对结售汇综合头寸和收付实现制头寸管理要求.据规定,银行对客户远期结售汇签约与银行间远期外汇交易签约,要计入头寸中;而银行办理的各类人民币对外币掉期交易,则不计入.(完)