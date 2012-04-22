《一周经济焦点》各国注入巨额资金,但债务问题依然难解

* 各国政府削减债务负担的压力上升

* 削减开支、提高税收和改革料为最佳政策组合

* 巨额资金注入帮助维持全球经济的活力

* 主要央行准备提供更多支援

路透华盛顿4月22日电---自本轮大衰退以来,各国为拯救全球经济而挹注的资金规模的确令人震惊,或许超过14万亿(兆)美元,且放松流动性的大门依然敞开.

工业化国家和新兴国家在本周末承诺提供4,300亿美元新资金,令国际货币基金组织(IMF)的放贷能力增加一倍,以防范欧债危机恶化并席卷更多国家.

在三周前,欧盟(EU)领导人扩大欧洲救援基金的防火墙规模至1万亿美元,以防止欧元区主权债务危机蔓延.

主要央行也尚未结束向全球经济挹注流动性.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)将于周二和周三开会,日本央行定于周五举行会议,他们倾向于借助购买债券放松货币政策的立场很可能依然稳固.日本甚至会再度采取放松措施以抗击通缩压力.

国际货币基金组织(IMF)已建议欧洲央行采取更多举措,中国央行今年预计将降低银行存款准备金率以支撑经济成长.

但这些资金能否很快就令经济增长恢复至强劲的水平呢?

政府官员和经济学家均点出了相同的问题:债务过高.救援资金和央行刺激举措只是在艰难和痛苦的资产负债表修复工作完成前维持全球经济的活力.

新加坡财政部长、IMF政策指导委员会主席尚达曼表示,"真正的解决方案必须涉及财政和结构性改革,应对这场危机的根源,特别是在欧洲,还有其他地区."

"防火墙完全有必要,但光凭这个并不足够,需要关注真正的解决方案."

IMF在2009年估算,政府的救援规模接近12万亿美元,此后美联储和欧洲央行向各自监管的经济体中注入了更多的资金.

资金总规模相当于美国年度经济产出,约合全球每人2,000美元,为防止美国和欧洲部分地区房地产价格崩塌、银行业陷入困境以及企业和家庭支出急剧萎缩对全球经济造成的冲击提供了缓冲.