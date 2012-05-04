〔中国数据〕4月汇丰服务业PMI创半年新高,新业务和成本齐看涨(更新版)

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
(新增评论和分项数据表现)
* 4月汇丰服务业PMI创半年新高,至54.1
* 新业务指数增速达10个月以来最高
* 投入成本涨幅加剧,收费价格却大致持平
* 为中国经济迈出底部再次奠定信心
路透北京5月4日电---受新业务增长推动,汇丰中国4月服务业采购经理人指数(PMI)挣脱上月低位,并创下六个月来的最强劲增速至54.1.这与本周早前公布的制造业数据一道,为中国经济迈出底部再次奠定信心.
不过,受制于燃料价格和劳动力相关成本上升,服务业4月的投入成本涨幅加剧,收费价格却总体大致持平,显示其成本通胀尚未能完全转嫁给消费者.
"受益于经营环境改善下新业务的更强表现,服务业增长动能开始提升."汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌表示.
他并表示,随着景气改善订单增多,服务业的增长势头向好.同时制造业活动初现回暖,这支持我们对于经济二季度企稳回升的判断.鉴于通胀压力温和可控,我们预计未来货币政策仍将继续宽松促增长.
然而,中国国家统计局周四公布4月中国非制造业商务活动指数为56.1%,比上月回落1.9个百分点,表明非制造业经济继续保持增长态势,但增速放缓;其中房地产业新订单指数继续位于临界点以下,显示市场仍不景气.[ID:nSB1524376]
英国市场调研公司Markit公布数据并显示,中国服务业的新接业务量自2008年12月以来一直保持增长.受市况改善以及新产品问世和促销成功等因素推动,经季节性调整的4月份新业务指数虽然低于长期平均值,但所反映的增速已是10个月以来最高.
不过,4月份中国服务业的平均投入成本呈现加速上扬,而且涨幅强劲,创下2010年8月以来最高纪录,其中劳动力相关成本和燃料价格的上涨压力最大.
虽然投入成本上扬,服务业企业的收费价格却在4月基本维持不变.Markit表示,月内降价的企业表示需要刺激客户需求,还有部分企业提到国家调控政策等因素,尤其是金融中介行业.
展望未来一年的经营前景,服务业界保持乐观,信心度表现为12个月以来最高.支撑因素主要包括,新订单预期增长强劲,经济状况预期好转,以及部分企业有扩张计划等.
作为宏观经济先行指标,中国4月官方和民间PMI的双双回升.其中,官方制造业PMI连续第五个月回升至53.3,创一年新高;而被誉为"民间PMI"的汇丰中国PMI的4月终值49.3,较初值高出0.2,但仍为第六个月低于50荣枯分水岭.[ID:nSB1522424](完)
--发稿 苏丹; 审校 张胜男/杨淑祯
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