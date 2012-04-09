《日本央行焦点》4月9-10日会议上料按兵不动,但做好随时动手的准备

* 事件:日本央行政策会议

* 时间:4月9-10日,政策决议将于4月10日0330-0500GMT公布

* 料维持政策利率在0-0.1%不变

* 日本央行料不会放宽政策,倾向于等到4月27日再做决定

路透东京4月4日电---日本央行下周政策会议料不会宣布放松货币政策,在两周后对经济状况进行更加彻底的评估之前按兵不动,届时可能显示需要采取进一步措施以令通胀升向1%的目标水准.

尽管日本央行2月意外放宽政策,但要求其继续采取货币刺激举措的政治压力并未减弱;而且鉴于经济仍然疲弱且消费者通胀接近零,日本央行也未排除短期内采取进一步举措的可能.

但即便日本央行采取行动,也料将等到4月27日的政策会议,届时其新公布的长期经济和物价预估可能显示,距离持续结束通缩还很遥远.

以下是日本央行4月9-10日政策会议的几种可能结果.

**按兵不动**

可能性:很高

日本央行正越来越确信,由于民间消费强韧、与地震重建相关的支出以及对新兴经济体的出口表现稳健,日本经济不久将继续温和复苏.

日圆从纪录高位回落,以及美国联邦储备理事会(美联储,FED)祭出新一轮货币宽松政策的预期降温,给予了日本央行一些喘息空间.但这可能不会长久,因此目前日本央行想要保存有限的选项.

日本央行2月新设定的1%通胀率目标,令其持续面临要求出台更多货币刺激政策的政治压力.这一呼声可能会在4月27日会议前越来越高.

日本央行目前预计,4月1日开启的新财年和下一财年的核心通胀率将分别为0.1%和0.5%,均远低于1%的目标.

随着经济成长保持温和态势,日本央行可能很难在不实施新一轮货币刺激政策的情况下,证明上修通胀预估的合理性.

这也就为日本央行在此次政策会议上按兵不动提供了充分的理由.

市场反应:公债收益率(殖利率)料不会有大的波动,不过由于缺乏行动令市场失望,日圆可能上涨,股价或会下跌.

**透过资产购买基金来放宽政策**

可能性:不太大

尽管经济正面迹象增加,但日本央行委员会中许多委员仍担心中国经济成长放缓、原油价格上涨,以及欧债危机不安情绪挥之不去等问题.

因此他们准备好一旦出现日本经济复苏遭遇威胁的迹象便启动刺激举措.日本央行审议委员宫尾龙藏可能重提上个月未获青睐的提议,即透过扩大资产购买来宽松货币政策.

但除非日圆涨势再起或者日股剧跌,导致企业信心恶化,央行才会决定现在就放宽政策.

当日本央行下次采取行动时--无论是下周会议或4月27日的会议上--其可能会上调65兆(万亿)日圆(7,900亿美元)资产买进及贷款计画,增加的部分主要是用来购买政府债券.

但这么做的话,日本央行可能需要将其买进债券的期限从目前的两年期延长至五年期,因为两年期公债的收益率已经为0.1%.

日本央行希望尽可能晚地实施这一举措,因为这意味着央行资产负债表规模扩大的情况会持续更长时间,使其更难退出超宽松货币政策.

市场反应:公债收益率和日圆可能下跌,日股则可能上涨.(完)