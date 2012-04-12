《中国电力焦点》火电复苏将助力大型发电商业绩回暖,财务费用拖后腿

* 大型发电商今年业绩有望回暖

* 因煤价涨势受遏,火电业务盈利改善

* 财务成本依然高企,拖累业绩

* 银行贷款不易,融资压力大

作者 苏丹

路透北京4月12日电---煤电矛盾的顽疾已令火电为主的中国大型发电商苦不堪言,去年业绩答卷难免不尽如人意.不过,随着今年电煤价格涨幅受遏,电价上调翘尾因素亦持续发酵,其火电盈利将有明显改善.

虽然大型发电商业绩回暖可期,不过火电行业负债率居高不下,利息成本持续攀升所导致的高昂财务费用,预计仍将对其利润表进行侵蚀.

"(火电)行业趋势大致判断今年肯定是盈利复苏的一年,但我不觉得是大幅复苏,就是一个小幅复苏."大和证券分析师Dave Dai对路透表示.

他认为,受益于国家发改委去年底"调电价、抑煤价"的政策利好,火电商今年一季度业绩较去年第四季好转无虞.且全年来看,无论是是ROE(资本回报率)还是运营利润指标均会上提.

中国去年曾先后三次调高上网或销售电价,并于12月对电煤价格进行干预,要求2012年合同煤价格涨幅控制在5%以内,对市场交易电煤规定最高限价;并拟于今年上半年推出居民阶梯电价.发改委副主任彭森曾称,今年煤价逐步回落、趋于稳定的情况下,电力行业可望出现收支基本平衡,进一步解决过去长期积累的问题.[ID:nSB1459686]

东方证券分析师周衍长亦认为,2012年将是火电复苏的起步,未来将有一个逐步恢复的过程.只是受旺季到来前煤价超预期反弹的忧虑,"今年下半年仍有不确定性."

继去年第四季录得约1.4亿元人民币净亏损后,中国最大发电商--华能国际(0902.HK)(600011.SS)总会计师周晖此前在业绩会上表示,公司今年前两月已实现盈利,预计今年全年内地发电业务将实现扭亏为盈.

受煤价及融资成本上涨压力拖累,华能国际、大唐发电(0991.HK)(601991.SS)、中国电力(2380.HK)和华电国际(1071.HK)(600027.SS)等大型火电类发电商去年获利多遭遇滑铁卢,净利同比跌幅介于两至七成.

**煤价扼喉**

分析人士认为,中国政府已将今年国内生产总值(GDP)增长目标八年来首次调低至7.5%,料煤炭和电力需求增速双双回落之时,煤炭商将承压更大,煤价也难续大涨局面,发电商燃料压力减轻.

"GDP增速下降造成的煤炭需求下降(目前)还不严重,今年和明年慢慢要显示出来."发改委能源研究所高级顾问周凤起预计,在产能仍保持高位的同时,今年煤价将呈稳中略降走势.

中国煤炭工业协会会长王显政此前亦提示煤炭商,目前煤炭市场在供需平衡、相对宽松中结构性过剩特征明显,要引起高度关注.

尽管发电商对控制今年电煤成本信心十足,但具体判断则稍有差异.华润电力(0836.HK)总裁王玉军认为,今年煤价呈下滑趋势,但不会大跌,电厂营运压力将得到纾缓.[ID:nSH0110086]而华能国际则认为,今年内地煤价仍可能高位运行,希望可将售电单位燃料成本升幅控制于3%以内;去年该公司此项成本同比增近10%.

秦皇岛5,500大卡市场动力煤价格自去年11月中旬到今年3月中旬呈整体下滑态势.近期大秦线春季检修,令价格季节性回升,4月11日最新报782元,但仍在发改委规定的800元电煤平仓价之下.

市场眼下的主要担忧是旺季到来前动力煤价格的超预期反弹.此外,一直困扰发电商的重点电煤合同兑现率下降、煤质下滑等变相涨价行为问题也仍存在.

周衍长表示,鉴于2012年新增煤运铁路运力未能有效释放,下半年经济有望呈上行趋势,煤炭需求增速可能高于上半年,煤价存在上行动力.因此下半年火电业绩存在一定的不确定性.

**财务费用拖累**

不过,在谨慎乐观的同时,资产负债率较高的中国大型发电商仍将受到财务费用压身的掣肘,令盈利恢复能力打上折扣.

大和证券的Dave Dai认为,今年火电行业的财务费用将继续维持高位,因电力投资规模不会有明显放缓,适用的贷款利率也难有回调.

"利率肯定会慢慢上涨,因为以前有很多银行贷款的优惠,09年搞刺激的时候很多电力公司能拿到10%的discount,即央行的基本利率能打一个九折给它.但现在这种(优惠)都慢慢取消了."他称.

综合中金公司预测,今明两年包括华能国际、国电电力、华电国际和大唐国际在内的大型发电商财务费用均将持续走高.不过,伴随同期盈利改善,料其"息税前利润/净财务费用"比率将得以恢复.

上述大型上市公司去年财务费用普遍攀升30-50%,各自吞噬其超过七成的EBIT(息税前利润).

中国财政部近日公布的五大发电集团运行情况数据亦显示今年开局并不乐观,包含华能、国电等在内的五大发电集团1月亏损扩大至22.2亿元,比去年同期增亏18.3亿元;同期资产负债率维持超过80%的高位.除燃煤成本继续上升外,财务费用上涨迅速也成为发电企业亏损的重要原因之一.[ID:nSB1484276]

**融资压力**

而伴随高负债和低盈利现状的是,银行对发电商贷款将愈加谨慎,令后者融资压力剧增,这对其经营无疑也会雪上加霜.

一位五大电力集团中层人士对路透表示,现在国内银根尚未放松,电力企业资产负债率保持高位,因此银行贷款不好拿,有的子公司项目甚至需集团做担保才能获得贷款,"即使贷到款以后,有的火电项目盈利不好,连利息都还不上."

一位华东地区的电力分析师亦称,目前银行对火电的授信情况不是特别乐观,"现在不像前两年.银行也很现实,嫌贫爱富的."

国电电力(600795.SS)年报指出,2012年资金市场形势将非常紧张.准备金率仍维持在较高的水平,使得银行严格了放贷条件、降低了授信额度,部分在运电厂和基建项目融资困难.

由于银行贷款受阻,发电商亦将目光转向债券发行和定向增发等多元化融资渠道,如华能国际就即将发行50亿元短期融资券,而大唐发电也计划发行100亿私募中票.

"由于资产负债率的上升,财务费用已成为影响电力企业盈利的重要因素之一,中短期融资产品将有利于改善企业的债务结构,控制财务费用的增长."招商证券分析师彭全刚称.

而政府注资也成为市场期待.据中国能源报此前报导,国资委拟制定规划,五大电力集团和两家电网公司有望在3-4年间共获得300亿元注资,以补充资本金.直接作用是降低资产负债率,满足国有企业负债率85%的"红线",对项目准入和贷款审批都有帮助.(完)