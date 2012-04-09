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亚洲 | 2012年 4月 9日 星期一 16:13 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--4月9日

路透上海/北京4月9日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,
中国各个金融市场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、
新债发行、债券到期以及中国人民银行公开市场操作等多重因素影响.

  以下为本周内(2012年4月9日-4月13日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览:

  一.资金占用因素:

  1.新股发行
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  网上申购日 证交所  公司名称  申购代码   发行量(万股)   发行价(元)  市盈率(倍)   主承销商 解冻日

     4/9       沪    怡球资源   780388        10,500       12-13     16.67-18.06  华泰联合  4/12 
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  注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金2,418.94亿元人民币,详情请点选[ID:nSB1476348]
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  2.基金发行
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   名称            基金公司       托管行          分销机构             发行时间     备注     

  交银施罗德全球  交银施罗德 境内:建设银行    交通银行、海通证券等     4/9-5/17 (预定募集规模为20亿元人民币)
  自然资源基金(QDII)         境外:摩根大通

 
  南方金利定期     南方基金      工商银行     农业银行、申银万国等     4/11-5/11
  开放债券基金


  中银沪深300      中银基金      招商银行     中信银行、中信证券等     4/9-5/11
  等权重指数基金(LOF) 


  浦银安盛中证锐联 浦银安盛      邮储银行     招商银行、申银万国等     4/5-5/9
  基本面400指数基金


  泰达宏利逆向     泰达宏利      建设银行     交通银行、光大证券等     4/9-5/8
  策略股票基金


  富国新天锋定期   富国基金      建设银行     农业银行、海通证券等     4/5-4/27 (募集规模不得超过30亿份,不包括利息折算的份额)
  开放债券基金(封闭期三年) 


  申万菱信中小板   申万菱信      农业银行     交通银行、中信建投等     4/5-4/27
  指数分级基金(LOF) 


  嘉实沪深         嘉实基金      中国银行     兴业证券、安信证券等     4/5-4/27
  300ETF


  易方达纯债       易方达        招商银行     农业银行、申银万国等     4/5-4/27
  债券基金 
 
 
  浙商沪深300指数  浙商基金      华夏银行     工商银行、光大证券等     3/28-4/27
  分级基金 


  华泰柏瑞         华泰柏瑞      工商银行     长江证券、德邦证券等     4/5-4/26 
  沪深300ETF


  广发深证100指数  广发基金      建设银行     工商银行、兴业证券等     3/27-4/26
  分级基金


  国泰大宗商品     国泰基金 境内:中国银行     建设银行、国泰君安等     3/26-4/25 (预定募集规模为5亿美元,折合约32亿元人民币)
  配置基金(QDII)(LOF)(FOF)  境外:道富银行


  工银瑞信基本面   工银瑞信      中国银行     交通银行、渤海证券等     3/20-4/24
  量化策略股票基金


  富安达策略精选   富安达        交通银行     交通银行、南京证券等     3/19-4/23
  混合型基金


  民生加银信用     民生加银      中国银行     建设银行、海通证券等     3/28-4/23
  双利债券基金


  农银汇理消费     农银汇理      邮储银行     农业银行、国泰君安等     3/19-4/20
  主题股票基金


  银河通利分级     银河基金      北京银行     建设银行、国泰君安等     3/15-4/20 (规模不超过40亿元人民币,不包括募集期利息)
  债券基金(封闭期二年)(LOF)


  中欧信用增利分级 中欧基金      邮储银行     中信建投、兴业证券等     3/26-4/20 (发售规模上限为30亿元,不含认购资金在募集期产生的利息)
  债券基金(封闭期三年)(LOF) 


  信诚双盈分级     信诚基金      中国银行     农业银行、中信证券等     3/26-4/18  
  债券基金(封闭期三年)(LOF)


  长城优化升级     长城基金      建设银行     中信银行、招商证券等     3/19-4/18
  股票基金


  信诚周期轮动     信诚基金      中国银行     建设银行、中信证券等     3/14-4/18
  股票基金(LOF)


  鹏华价值精选     鹏华基金      建设银行     招商银行、海通证券等     3/12-4/11
  股票基金
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  3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)
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  发债主体       规模      期限     债券类型      缴款时间              备注
                (亿元)

  国开行         150       1年     固息金融债       周二
  农发行       至多250     5年     固息金融债       周五 
  长江三峡集团   100       1年     短期融资券       周五
  财政部         300       7年     记账式国债      4/12-4/16      今年第五期七年品种续发
  财政部         210       3年     凭证式国债      4/10-4/23
                  90       5年     凭证式国债      4/10-4/23
  二.资金投放因素

  1.公开市场央票及正回购到期(单位均为亿元人民币)
  --------------------------------------------------
  央票到期         正回购到期          合计

   1,250               660            1,910
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  2.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)
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  发债主体            债券类型      到期本金规模     到期时间
                                       (亿元)

  河南省              地方政府债        50            上周六
  四川省              地方政府债        90            上周日
  国电集团            短期融资券        89            上周日 
  财政部              储蓄式国债       258.98           周二
  国开行              固息金融债       300              周四
  重庆市              地方政府债        58              周五

  注: 考虑到资金到账时间因素,本周路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五.
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  3.本周新股资金解冻
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   简称    发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日  解冻日

  康达新材    2,500       12.00      --           --                --      4/5     4/10
  华声股份    5,000        7.30      --           --                --      4/6     4/11
  怡球资源   10,500       12-13      --           --                --      4/9     4/12
  ========================================================================================(完)
 
  --整理 冉莹/曹巍浩; 审校 边竞

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