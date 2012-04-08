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亚洲 | 2012年 4月 9日 星期一 07:15 BJT

****主要国家经济指标预测--4月9日****

路透4月9日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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4月8日(日)

2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 2月 盈余11,485 赤字4,373

4月9日(一)

0500 日本服务业景气判断指数 3月 -- 45.9

0830 欧元区Sentix投资者信心指数 4月 负8.1 负8.2

1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 2月 -- 90.1

1400 美国就业趋势指数 3月 -- 107.5

2301 英国RICS房价差值 3月 负12 负13

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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4月5日(四)

2350 日本外汇储备(亿美元) 3月 12,887.03 --

4月6日(五)

0500 日本领先指标 2月 +2.1 --

同时指标 +1.0 --

0645 法国预算收支(亿欧元) 截至2月 赤字242.29 --

0645 法国贸易收支(亿欧元) 2月 逆差63.98 逆差52

进口(亿欧元) 435.53 --

出口(亿欧元) 371.55 --

1230 美国非农就业岗位(万个) 3月 增加12.0 增加20.3

制造业就业岗位(万个) 增加3.7 增加2.0

民间就业岗位(万个) 增加12.1 增加21.8

失业率 8.2% 8.3%

平均时薪 +0.2% +0.2%

平均工时 34.5 34.5

1430 美国ECRI一周领先指标 3月30日当周 126.5 --

1900 美国消费者信贷(亿美元) 2月 增加87.3 增加120 (完)

--整理 李春喜/王洋;审校 张明钧

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