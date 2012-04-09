(重温稿)《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的4月5日-6日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元CNY=CFXS当周小幅走跌.欧债危机疑虑再起,清明假期美元指数明显反弹, 人民币中间价跟随下行,但盘中即期汇价表现较为抗跌;人民币年初至今基本原地踏步,而在 当前的国际环境下,管理层并不乐见贬值预期出现,近期有望再现小幅升值.[CNY/CN-PMF] 公开市场操作: --中国央行公开市场本周净投放250亿元人民币.尽管4月公开市场到期量创10个月来高点,但 首周操作力度仍相当温和,面对4月财政存款和外汇占款对资金面的潜在冲击,央行未雨绸缪 提前准备. 业内人士并表示,面对4月资金面的不确定性,央行首先会以公开市场到期流动性对冲,若仍 无法化解资金面的波动,不排除再次以下调存款准备金率应对.[CN/MMTCN] 债市: --银行间债市现券收益率当周在意外吃紧的资金面压迫下,总体表现平稳,仅部分金融债收益 率小幅上涨.除资金市场要继续关注补缴存款准备金效应何时消退,以及大规模上缴财政存款 的时点外,现券方面目光主要集中在下周将要公布的CPI等多项经济数据上.[CN/CN] --票据市场转贴利率当周持续回落.转入二季度初以后,银行信贷规模也逐渐趋于宽松,并陆 续恢复收票,需求增长压制转贴利率震荡回落,但由于当周恰逢清明假期,仅有两个工作日,成 交虽有起色但仍不算活跃,预计清淡的市况近期会有明显改观.[CN/CPCN] 股市: --清明节假期后首日,受合格境外机构投资者(QFII)扩容等利多因素提振,沪综指.SSEC收 扬1.7%创近两个月最大单日涨幅,次日则微升.下周将有包括3月通胀在内的多个宏观数据公 布,市场持谨慎心态.分析人士预计,因资金面近期有望进一步放松,短线股市仍有震荡盘升可 能.[.SSCN] 期市: --沪铜[MET/LCN]当周仅两个交易日,一跌一涨.清明长假归来,沪铜周四即追随伦铜大跌走势, 不过美国初请失业金人数数据不错,周五铜价反弹.沪铜主要合约SCFc3周五收报60,270元, 较上周涨260元.[MET/LCN] 黄金: --黄金价格当周先抑后扬.美国出台QE3政策可能性降低令海外大宗商品在前半周重挫,长假后 国内黄金周四出现补跌,现货金当天跌幅超过2%;周五有所反弹.国内主要现货金品种 XAU9995=SGEX周五收报334.19元,较上周跌5.01元;期金主要合约SHAUM2收报334.4元,较 上周跌5.8元.(完) --整理 冉莹/宿泱韫/曲伟治/李宏薇; 审校 张喜良