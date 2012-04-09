罗姆尼物色竞选搭档 危险与机遇并存

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Steve Holland

路透华盛顿4月6日电---目前看来将顺利担任共和党总统候选人罗姆尼正将心思转向挑选竞选搭档上，而这个议题曾让过去数任总统候选人困扰不已。

从威斯康辛州议员莱恩(Paul Ryan)到俄亥俄州参议员波特曼(Rob Portman)，罗姆尼有大量潜在人选可供选择。

其他潜在的人选还有佛罗里达州参议员卢比欧(Marco Rubio)、路易斯安那州州长金达尔(Bobby Jindal)、新墨西哥州州长马汀勒(Susana Martinez)、新泽西州州长克里斯蒂(Chris Christie)、佛吉尼亚州州长麦唐纳(Bob McDonnell)和内华达州州长桑多瓦尔(Brian Sandoval)。

那么，谁是能够帮助他在11月6日大选中击败民主党候选人奥巴马的最佳人选呢？他是选择有助于赢得一个州的某人还是选择拉丁裔、或者一位女性作为他的副手呢？

罗姆尼的顾问对竞选搭档的任职要求非常严格，认为此人在需要时要有立即担任总统的能力。

他的一位资深顾问称，"坦白讲，我认为他希望得到能胜任总统的人选。州长是首选，其次是政客。"

罗姆尼的非正式顾问、共和党资深策略师布莱克(Charlie Black)称，除了可以胜任之外，还需满足第二个要求。"从政治角度上希望是一个无害的人，"他说。

2008年，共和党总统候选人麦凯恩选择名不见经传的佩林(Sarah Palin)作为副总统候选人，引发一片热议。这位前阿拉斯加州州长最终被视为不利人员，被批行为失当且不能抓住政治问题。

老布什选择印第安纳州参议员奎尔(Dan Quayle)作为副总统，在两人就职后也曾遭到奚落，奎尔也因行为过失和错误落得声名狼籍。

共和党专家警告称，不能利用选择副手来满足党内部分人士。

"最重要的事是选择可以成为总统的人。从许多方面看，这是候选人要作出的一项最重要的总统决定，"共和党策略师Mike DuHaime说，他此前曾推荐克里斯蒂。

有些潜在竞选伙伴已经公开表示不愿担当此任，比如卢比欧；克里斯蒂等人则对此事反应平平。(完)